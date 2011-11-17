تاکید اوباما بر حضور نظامی آمریکا در آسیا و اقیانوسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" امروز پنج شنبه طی سخنانی در پارلمان استرالیا بار دیگر بر لزوم حضور نظامی آمریکایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه تاکید کرد.

وی در واکنش به برخی انتقادها از استقرار دو هزار و 500 نظامی این کشور در شمال استرالیا گفت واشنگتن با وجود روبرو بودن با بحران اقتصادی اجرای و سیاستهای ریاضت طلبانه این برنامه را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

اوباما در ادامه مدعی شد که آمریکا یک قدرت جهانی است و به همین دلیل به این منطقه آمده است و به حضورش در آن ادامه می دهد. این در حالی است که اعلام خبر مذکور انتقاد دولت چین را به دنبال داشته است. در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن انتقاد از این تصمیم آمریکا، آن را مغایر با خواست کشورهای منطقه دانست.

گفتنی است نگرانی از گسترش نفوذ اقتصادی و نظامی چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه یکی از عوامل تمایل آمریکا به حضور نظامی در این منطقه به شمار می رود.