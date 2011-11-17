به گزارش خبرنگار مهر، مرور اخبار مهم فرهنگ و ادب را با مروری بر یک اتفاق ناخوشایندی که چندی است رخ داده اما در هفته جاری رسانه‌ای شده است، آغاز می‌کنیم؛ ابتلای حسین قندی روزنامه‌نگار باسابقه و استاد تیتر به بیماری آلزایمر.

آنگونه که جمعی از دوستان و همکاران سابق قندی اعلام کرده‌اند، او با یک بیماری تلخ و مشکوک به «فراموشی» دست و پنجه نرم می‌کند.

حسین قندی، آنقدر نوشت و تیتر زد تا در فضای روزنامه نگاری ما رشد کند و ببالد. مثل قند می‌نوشت و روزنامه‌نگاری می‌کرد. نفس می‌کشید و جا برای تنفس روزنامه‌نگاری این مرز و بوم، می‌گشود. آموختن و آموزش، دغدغه همیشگی او بود. بسیاری در دانشکده‌ها و در کلاس‌های پربارش، روزنامه‌نگار شدند، آموختند و برخی از همان‌ها، در صدر نشسته‌اند و پایه‌های روزنامه‌نگاری را نگه داشته‌اند.

تالیفات ماندگار و کاربردی او در روزنامه‌نگاری، در کنار اثر گذاری‌اش در بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات، از کیهان هوایی گرفته تا روزنامه‌های ابرار، اخبار، جامعه، توس، انتخاب و جام جم از او یک روزنامه نگار چند وجهی ساخت.

شعبانعلی بهرامپور، بهروز بهزادی، احمد توکلی، مجید رضاییان، یونس شکر خواه، مرتضی شیرازی، فریدون صدیقی، مهدی فرقانی، سید فرید قاسمی، علی اکبر قاضی زاده، محمود مختاریان و حسن نمکدوست جمعی از دوستان و همکاران سابق استاد قندی در مطبوعات اعلام کرده‌اند که به زودی نکوداشتی برای او برگزار خواهند کرد.

پرسش وزیر ارشاد؛ چرا برنامه‌ای مثل «هفت» برای کتاب نداریم؟

نگاهی به اخبار مهم حوزه فرهنگ و ادب را با نقل این روزهای صفحات فرهنگی اکثر رسانه‌ها یعنی «هفته کتاب» ادامه می‌دهیم؛ نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران روز 21 آبان در تالار وحدت گشایش یافت.

سیدمحمد حسینی زیر ارشاد در افتتاحیه این مناسبت فرهنگی تأکید کرد: همکاری دستگاه‌ها، وزارتخانه و نهادهای مشارکت کننده در ستاد هفته کتاب برای ترویج کتابخوانی در جامعه نباید به یک هفته محدود شود.

وی همچنین از نبود برنامه‌های تلویزیونی پرمخاطب مانند «هفت» و «نود» با موضوع کتاب گلایه کرد و گفت: بعضی‌ها ممکن است بگویند کتاب به اندازه سینما و ورزش جاذبه ندارد که به شکل این حوزه‌ها به آن پرداخته شود، در حالی که هنر رسانه‌ها در این است که فضایی ایجاد کند که در آن کتاب بیش از گذشته دارای اهمیت باشد.

دری: وضعیت شمارگان کتاب در کشور رضایتخبش نیست

بهمن دریّ معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد هم با اشاره به نتشار 65 هزار عنوان کتاب در سال 1389 این میزان را رضایتبخش خواند اما با اشاره به میانگین 3000 نسخه تیراژ کتاب، گفت: شمارگان کتاب در کشور وضعیت خوبی ندارد.

وی از برگزاری 1400 برنامه در سطح استانی، ملی و فراملی در هفته کتاب امسال خبر داد و محور بسیاری از آنها را بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کتاب و کتابخوانی اعلام کرد.

امیدواری «حمیدزاده» به مساوی شدن آثار منتخب جایزه کتاب سال در دوره احمدی‌نژاد با دولت‌های قبل

در این مراسم مجید حمیدزاده دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران تعداد منتخبان این جایزه در دولت‌های نهم و دهم را 370 عنوان کتاب اعلام و با اشاره به 869 عنوان کتاب منتخب دوره‌های قبلی این جایزه، ابراز امیدواری کرد تا پایان دولت فعلی، این تعداد به تعداد آثار منتخب جایزه در دولت‌های قبل برسد.



وی از برنامه جدی دبیرخانه کتاب سال برای تبدیل کردن بخش ویژه قرآن این جایزه به یک جریان فرهنگی در کشور خبر داد و گفت: امسال و در بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال هم ترجمه‌هایی را که از قرآن و در فاصله سالهای 81 تا 90 منتشر شده، بررسی کردیم و در مراسم جایزه کتاب سال برترین‌ها معرفی خواهند شد.



آخوندی: پس از حذف یارانه کاغذ، قیمت تمام شده کتاب در ایران بیشتر از بیروت شده است

امسال همچنین در هفته کتاب برای نخستین بار اصحاب نشر کشور با مسئولان وزارت ارشاد دور هم گرد آمدند و مشکلات خود را با حسینی و دری و دیگر مسئولان مرتبط در این وزارتخانه در میان گذاشتند.

مرتضی آخوندی، نماینده انجمن اسلامی ناشران تهران گفت: در گذشته به دلیل یارانه کاغذ، کتاب در ایران ارزان منتشر می‌شد و می‌توانست در صادرات به خارج از ایران نیز بازاری بیابد که این موضوع در کتاب‌های عربی زبان چاپ شده در ایران که برای کشورهای شیعه منتشر می‌شد، بیشتر به چشم می‌خورد.

وی افزود: پس از حذف یارانه کاغذ، قیمت تمام شده برای کتاب در ایران بالاتر از بیروت شده است و از طرفی آنها نیز بیش از قبل به موضوع افست کردن کتب و فروش آنها در بازار نمایشگاه کتاب ایران اقدام می‌کنند و ناشر ایرانی تنها باید در سر خودش بزند.

جدلی نماینده موسسه فرهنگی ناشران زن نیز به موضوع گسترش فعالیت‌های صنفی نشر اشاره کرد و گفت: وزارت ارشاد باید نظامی را برای ساماندهی و استفاده از نظرات تشکل‌های نشر طراحی و سعی کند از اظهار نظرهای فعالان در تشکل‌های نشر بیشترین استفاده را ببرد.

توکل صدیق: سهم ویترین نشر کودک از یارانه کتاب را باید افزایش داد

محمدرضا توکل صدیق نماینده انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان هم گفت: کتاب کودک به دلیل شکل خاص خود فضای بیشتری را برای عرضه نیاز دارد و به دلیل قیمت کم، توجیه اقتصادی برای حضور در ویترین کتابفروش‌ها را ندارد. سهم ویترین نشر کودک از یارانه کتاب را باید افزایش داد.

سالکی: نمایشگاه کتاب تهران تا کی فقط کارکرد فروشگاهی داشته باشد؟

محمدرضا سالکی نماینده انجمن فرهنگی ناشران آموزشی هم گفت: نمایشگاه کتاب باید محل تبادل نظر میان همه تشکل‌های نشر باشد. باید بتواند به مساله جلب توریست نگاه جدی‌تری بکند و بازدهی‌های تازه‌ای را برای خود ایجاد کند. تا کی باید نمایشگاه ما فقط کارکرد فروشگاهی داشته باشد؟ آیا نمی‌توان دو یا سه روز به آن اضافه کرد و آن را مبدل به محل تبادل فکر کرد؟

سالکی همچنین خواستار افزایش بودجه فعلی 15 تا 30 میلیونی وزارت ارشاد که به انجمن‌های صنفی اختصاص می‌یابد، شد.

رضایی: کانون پرورش فکری حرف ما را نمی‌فهمد

احد رضایی نماینده انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل ایرانیان هم با اشاره به اینکه بزرگترین مسئله ناشران این صنف که دومین تامین کننده آثار مکتوب دانشگاه‌ها هستند، برگزاری نمایشگاه کتاب در تهران است، گفت: کانون پرورش فکری در موارد متعددی حرف ما را برای در اختیار گذاشتن سالن حجاب نمی‌فهمد. نیروی انتظامی نیز هر ساله برای برگزاری نمایشگاه از ما مبالغی می‌گیرد که البته امسال با مذاکره با سردار رادان این موضوع حل شد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از ناشران، گفت: در گمرک از ناشران برای ترخیص کتاب 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود در حالی که ما معافیت مالیاتی داریم و مشخص نیست که این مسئله از کجا باید پیگیری شود.

آموزگار: کتابفروشی‌ها سالیانه 500 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند

محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران با اشاره به اینکه وزارت ارشاد باید در مبحث تخصیص یارانه‌ها به اهالی نشر چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف سرعت خود را بالا ببرد، گفت: توجه اصلی ما و وزارت ارشاد باید به حوزه توزیع متوجه شود که مصداق اصلی آن مساله کتابفروش‌هاست که باید از هزینه‌های آنها بکاهیم.

وی ادامه داد: در سال 89 ارزش پشت جلد کتاب‌های منتشر شده در کشور 660 میلیارد تومان بوده است که با مشورت ما با چند ممیز دارایی با توجه به ضریب 6 درصدی که برای اخد مالیات کتابفروشان در نظر گرفته می‌شود.

به گفته آموزگار با تخفیف 20 درصدی، درآمد ناخالص در حدود 132 میلیارد تومان در صورت فروش همه این کتاب‌ها تخمین زده شد که درآمد خالص مشمول مالیات 8 میلیارد تومان است و همه اینها با فرض این است که کلیه کتاب‌ها صرفاً توسط کتابفروشی‌ها به فروش برسد و همه کتاب‌های آن سال هم به فروش برسد که در این صورت سهم مالیات کتابفروشی‌ها بالغ بر 1.5 میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: برآورد ما از شرایط واقعی مالیات کتابفروشی‌ها حدود 500 میلیون تومان است.

آخرین وضعیت جشنواره شعر فجر

اما بشنوید از آخرین وضعیت ششمین جشنواره شعر فجر از زبان رئیس شورای سیاستگذاری آن. یحیی طالبیان با اشاره به انتخاب رضا حمیدی به عنوان دبیر اجرایی و پرویز بیگی حبیب‌آبادی به عنوان دبیر علمی جشنواره شعر فجر گفت: ستاد برگزاری و دبیرخانه جشنواره شعر فجر فعالیت خود را با جدیت آغاز کرده و به زودی داوران آن هم تعیین خواهند شد.

قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب افزود: امسال ساز و کار مشخصی برای دخالت و شرکت بیشتر پیشکسوتان حوزه شعر در جشنواره در نظر گرفته شده است؛ به این معنی که پس از رصد آثار منتشرشده آنها در سال‌های گذشته، بهترین آثارشان انتخاب و در مراسم پایانی معرفی خواهند شد.

وی همچنین در واکنش به بحث‌های اخیر پیرامون حذف شدن بخش بین‌المللی جشنواره شعر فجر گفت: چیزی که من گفتم این بود که احتمال دارد بخش بین‌الملل جشنواره به برنامه همایش شاعران ایران و جهان انتقال پیدا کند. با این حال به نظر می‌رسد اگر این دوره از جشنواره شعر فجر هم مانند دوره‌های قبل بخش بین‌الملل داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب در پاسخ به این سئوال که «فکر نمی‌کنید ششمین جشنواره شعر فجر کمی دیر فعالیت خود را آغاز کرده است؟» تاکید کرد: اینگونه نیست؛ ولی اگر احساس شود مهلت فراخوان جشنواره کم است، آن را تمدید خواهیم کرد. ضمن اینکه دبیران علمی و اجرایی در حوزه‌های خود، سابقه فعالیت دارند و از این بابت مشکلی پیش نمی‌آید.



انتقاد شدید رسول جعفریان از شیوه ممیزی کتاب در وزارت ارشاد

سخنان رسول جعفریان رئیس مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی در مراسم گشایش کتابخانه تخصصی زنان این مرکز درباره وضعیت ممیزی کتاب در وزارت ارشاد، بازتاب نسبتاً زیادی در رسانه‌ه و محافل فرهنگی به دنبال داشت.

وی گفت: در حوزه کتاب و مطالعه، هم بر اساس آمارها و هم براساس اطلاعاتی که از روند پیشرفت دانش در سطح جهان داریم، مجموعاً می‌توان حدس زد که ما موقعیت خوبی نداریم.

جعفریان افزود: سدهای زیادی برای کار وجود دارد. مثلا این ممیزی‌هایی که در ارشاد روی کتاب‌ها صورت می‌گیرد، چه معنی دارد؟ این که مرتب جای این کلمه را عوض کنیم،‌ یا جای آن کلمه را تغییر بدهیم، چه سودی دارد؟ این‌گونه که نمی‌شود کار کرد. خب بگذارید طرف حرفش را بزند. اگر بعد از چاپ کتاب، شکایتی شد خود او باید پاسخگو باشد.