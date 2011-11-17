به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان پس از شکست اندونزی در هفته پنجم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا و قطعی شدن صعودش به مرحله چهارم رقابت‌ها صبح چهارشنبه جاکارتا را به مقصد دبی ترک کرد.

ملی پوشان فوتبال پس از اقامتی 2 ساعته در فرودگاه دبی به تهران بازگشتند و ساعت 3 بامداد امروز پنجشنبه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شدند. تیم ملی فوتبال کشورمان را در بازگشت به تهران "میک مک درمونت"، مربی بدنساز تیم ملی، جواد نکونام، محمدرضا خلعتبری و هادی عقیلی همراهی نمی کردند.

نکونام برای سفر به اسپانیا و حضور در تمرینات تیم باشگاهی‌اش اوساسونا از دبی به مادرید رفت، محمدرضا خلعتبری و هادی عقیلی نیز از اندونزی به دوحه قطر رفتند تا هرچه زودتر در تمرینات تیم‌های باشگاهی خود الغرافه و العربی شرکت کنند.

کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که در سفرهای گذشته با تیم ملی به تهران بازنمی گشت، ایران بار شاگردان خود را در بازگشت به تهران همراهی کرد. براساس اعلام عباس ترابیان، سرپرست تیم ملی کی‌روش فعلا برنامه سفری به خارج از ایران ندارد.

تیم ملی فوتبال کشورمان به دنبال برتری 4 بر یک مقابل اندونزی در گروه E از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با 11 امتیاز صدرنشین ماند و صعودش به مرحله چهارم رقابت‌ها قطعی شد.