اولین برگزیده جایزه ادبی البرز معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیده مهرماه جایزه ادبی البرز طی مراسمی با حضور شاعران و مسئولین شهری در حوزه هنری استان البرز مورد تقدیر قرار گرفت.

اسماعیل آجرلو، معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز گفت: جایزه ادبی البرز در مهرماه ویژه شعر دفاع مقدس برگزار شده بود که آقای علیرضا قنبری با ارسال اثر خود به دبیرخانه این جایزه ادبی توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.

این مقام مسئول در ادامه افزود: در اولین گام؛ 29 شاعر با 88 اثر در جایزه ادبی البرز شرکت نمودند که شعر آقای علیرضا قنبری برگزیده و اثر خانم فخرالسادات موسوی حائز تقدیر شد.

آجرلو بیان کرد: با استقبال شاعران جوان البرز در آبان ماه از این جایزه ادبی مهلت ارسال اثر تا پایان آبان تمدید شد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان وقت اداری سی‌ام آبان ماه آثار خود را به آدرس پست الکترونیکی mahealborz@gmail.com ارسال نمایند و آثار ارسالی نباید قبلا در هیچ جشنواره ادبی رتبه کسب کرده باشد.



