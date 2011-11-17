اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با خشکسالی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار با بیان این که از محل اعتبارات خشکسالی هفت میلیارد ریال برای ایجاد پایگاه اطفای حریق جنگل‌های زاگرس اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: امسال ‌هزار و 100 هکتار از عرصه‌های بیابانی استان به منظور مقابله با بیابان‌زایی به زیر کشت گیاهان کنار و ملیکا می‌رود.

وی اضافه کرد: از این میزان اعتبار طرح‌های پیشگیری و مقابله با خشکیدگی بلوط در سطح 100 هزار هکتار، ساخت پایگاه اطفا‌ی حریق در ایلام و اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی و آبخیزداری اجرایی می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: استان ایلام در مجموع یک میلیون و 200 هزار هکتار جنگل و مرتع دارد.

وی بیان داشت: طرح احیای جنگلهای زاگرس در دستور کار قرار دارد.

