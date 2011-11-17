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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

حجت الاسلام الهیان:

کتابشهر بروجن 70 درصد نیاز مردم به کتاب را تأمین می کند

کتابشهر بروجن 70 درصد نیاز مردم به کتاب را تأمین می کند

بروجن - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجن گفت: کتابشهر شهرستان بروجن 70 درصد نیاز مردم به کتاب را تأمین می کند.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب شهر بروجن با داشتن سه هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف مذهبی، تاریخی، ادبی، اجتماعی و تفسیر قرآن 70 درصد نیاز مردم به کتاب را تأمین می کند.

وی افزود: 500 عنوان نرم افزار در زمینه های قرآن، قصه های قرآنی برای کودکان، مداحی و مولودی خوانی مداحان برجسته کشور در این کتابشهر وجود دارد.
 
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجن تأکید کرد: ارائه اقلام فرهنگی و مذهبی مانند پوستر، سر کلیدی، تسبیح و رحل از دیگر خدمات کتابشهر به مردم بروجن است.
 
حجت الاسلام مجید الهیان تصریح کرد: به طور متوسط روزانه 30 نفر به کتابشهر مراجعه می کنند.
 
کتابشهر بروجن در نیمه دوم سال 1387 افتتاح شد.
 
کد مطلب 1461867

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