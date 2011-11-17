به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری افزود: معاونت صنایع‌دستی استان ایلام طی سال‌های اخیر با همکاری سازمان‌ امور زندان‌های استان برنامه‌های مختلفی را اجرایی کرده است.



وی با اشاره به این که ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه، پرورش و هدایت استعداد فکری و فنی مددجویان و افزایش سطح مهارت‌های هنری در انعقاد تفاهم‌نامه مذکور مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: در انعقاد این تفاهم‌نامه کاهش بزهکاری، جلوگیری از تکرار جرم با کسب مهارت‌های هنری و ایجاد زمینه اشتغال به عنوان اهداف اصلی تعریف می‌شوند.



معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی ایلام ادامه داد: معاونت صنایع‌دستی و سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایلام با انعقاد این تفاهم‌نامه ملزم به تعهدات دو طرفه‌ای می‌شوند.



بختیاری اضافه کرد: برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با شرایط مددجویان با الویت رشته‌های بومی، معرفی مربیان برای آموزش رشته‌های مصوب صنایع‌دستی و نظارت بر اجرای دوره‌های آمورشی از جمله تعهدات معاونت صنایع‌دستی خواهد بود.



وی با بیان این که معاونت صنایع‌دستی همچنین متعهد به برگزاری آزمون پایان دوره و صدور گواهی مهارت آموزشی نیز شده است، گفت: همچنین معاونت صنایع‌دستی ایلام موافقت خود را برای اختصاص غرفه‌ای در نمایشگاه‌ها به دستاوردهای و توانمندی‌های صنایع‌دستی مددجویان استان اعلام کرده است.



وی در ادامه اظهار داشت: سازمان امور زندان‌های ایلام نیز طی این تفاهم‌نامه ملزم به معرفی تعداد مددجویان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی، تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همکاری با کارشناسان، مربیان و مسئولان صنایع‌دستی در خصوص بازدیدهای دوره‌ای شده است.



معاون صنایع‌دستی ایلام تصریح کرد: مقرر شده پس از انعقاد این تفاهم‌‌نامه دوره جدید آموزش برای 55 مددجوی زندان‌های استان در دو رشته قلمزنی روی مس و منبت چوب برگزار شود.



بختیاری یادآور شد: این دوره هفته آتی با حضور 30 مددجوی زن و 25 مددجوی مرد آغاز خواهد شد.