حجت الاسلام سید محمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ششمین جلسه ستاد شئون فرهنگی چهارمحال و بختیاری تصمیم گرفته شد بروشور آسیبهای موجود در عزاداری بین هیئت های مذهبی این استان توزیع شود.
وی هدف از برگزاری این جلسات را بالا بردن ظرفیتهای محتوایی و رفع آسیبهای عزاداری های این استان عنوان کرد.
وی برخی از آسیبهای عزاداری ماه محرم استان را انحراف مداحیها و دسته رویها، حرکت گلههای گوسفند به دنبال دسته های عزاداری، غلبه زنجیرزنی بر سینه زنی، تعذیهخوانیها و جشنواره علامتها در برخی از شهرها معرفی کرد.
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