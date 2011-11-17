حجت الاسلام سید محمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ششمین جلسه ستاد شئون فرهنگی چهارمحال و بختیاری تصمیم گرفته شد بروشور آسیب‌های موجود در عزاداری بین هیئت های مذهبی این استان توزیع شود.

وی هدف از برگزاری این جلسات را بالا بردن ظرفیت‌های محتوایی و رفع آسیب‌های عزاداری ‌های این استان عنوان کرد.

وی برخی‌ از آسیب‌های عزاداری ماه محرم استان را انحراف مداحی‌ها و دسته روی‌ها، حرکت‌ گله‌های گوسفند به دنبال دسته های عزاداری، غلبه زنجیرزنی بر سینه زنی، تعذیه‌خوانی‌ها و جشنواره علامت‌ها در برخی از شهر‌ها معرفی کرد.