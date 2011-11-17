"لوئیز ساها" شایعه حضورش در پاریسن ژرمن را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آخرین سال قرارداد ساها با اورتون است و گفته می شود مسئولان باشگاه فرانسوی پاریسن ژرمن قصد دارند این مهاجم اسبق منچستریونایتد را به خدمت بگیرند.

با توجه به اینکه اورتون دچار مشکلات مالی است امکان دارد با فروش "لوئیز ساها" موافقت کند. بعد از اینکه رسانه‌ها از علاقه پاریسن ژرمن به ساها سخن گفتند روزنامه انگلیسی سان از زبان این بازیکن نوشت: پاریسن ژرمن تیم بسیار خوبی است که پروژه بزرگی را آغاز کرده، امیدوارم بتوانم جزئی از این برنامه باشم و در کنار بازیکنان این تیم بازی کنم.

این در حالی است که شب گذشته ساها در صفحه اختصاصی توئیترش تمام این اظهارات را تکذیب کرد و نوشت: اینها همه شایعات بی پایه و اساس است. بعضی خبرنگاران خیلی تنبل هستند که این شایعات را از هیچ می سازند تا به پول بیشتری برسند.