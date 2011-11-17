به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر شفق، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در یادداشتی که در سایت رسمی این فدراسیون منتشر شده است به تشریح عملکرد فدراسیون فوتبال پرداخته است. در این یادداشت آمده است: فوتبال پدیده قرن بیستم است که همه کشفیات بشر را در عالم تفریح و اوقات فراغت تحت تاثیر قرار داده، بطوری که با برتری بر سایر امور توانسته مرزها را مثل یک موسیقی درنوردد تا مزیت ملت‌ها بر ملت‌های دیگر توانایی فوتبال بازی کردن‌شان باشد.

در ادامه این یادداشت ناصر شفق خاطر نشان کرده است: در حال حاضر می بینیم با پیروزی ملت جنگ زده‌ای به نام لبنان بر کره جنوبی، لبنان تا صبح نخوابید و این نشان می دهد که فوتبال نشانه تفاخر ملت‌ها در میدان مسابقه بر ملت‌های دیگر شده است. به همین خاطر فکر می کنم فوتبال را نمی توان خارج از دیگر شرایط اجتماعی یک کشور به تنهایی تجزیه و تحلیل کرد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در یادداشت خود تاکید کرده است: به نظر من برای فدراسیون فوتبال ایران که برای اولین بار به صورت انتخابی از بین نخبگان فوتبالی شکل گرفت و هیئت رئیسه منتخب به وجود آمد طبیعی بود به عنوان کار اول پستی و بلندی‌های فراوانی داشته باشد.

در یادداشت شفق همچنین آمده است: آداپته کردن یک نهاد مدنی و غیردولتی با یک سیستم دولتی مشکلات عدیده‌ای را به وجود می آورد که نمی توان همه کارکرد فوتبال، چه موفقیت‌ها و چه شکست‌هایش را به پای یک مجموعه منفرد نوشت مثلا باشگاه‌ها در سیستم فوتبال مدرن جهان همه خصوصی هستند، ورزشگاه‌ها متعلق به باشگاه‌ها هستند، نظم و امنیت ورزشگاه‌ها و کلیه درآمدها مربوط به باشگاه میزبان است.

شفق با ذکر مثالی در یادداشت خود آورده است: من برای اولین بار در ورزشگاه شهید باکری تبریز فنس‌ها را برداشتم و در طول یک سال با مدیریتی که بر باشگاه حاکم بود عملا حتی یک بار، یک تماشاگر پایش را روی زمین نگذاشت (آن هم در بازی‌های حساس لیگ یک) در حالیکه در ورزشگاه آزادی که مثل خندق خیبر، بین سکوها و چمن فاصله است می بینیم که گاهگاه تماشاگران به وسط زمین می آیند اینها نشات گرفته از مشکلات فرهنگی و فرافرهنگی مثل سیستم سیاستگذاری کل فرهنگ، اقتصاد و اجتماع و الگوسازی‌های جامعی است که در همه عرصه‌های ورزشی می توان از آن یاد کرد.

این عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در یادداشت خود همچنین تصریح کرد: در واقع می خواهم نتیجه بگیرم فدراسیون فوتبال علی رغم کارشکنی‌های بسیاری که گاه عمدی و گاه غیرعمدی و اجتناب ناپذیر بوده است عملکرد موفق و موثری در زیر ساخت‌های فوتبال ایران داشته است. بهترین آکادمی فوتبال آسیا هم اکنون توسط همین فدراسیون فوتبال ایران ایجاد شده است. برای اولین بار تیم نوجوانان قهرمان آسیا شده و در یک جام جهانی از گروه خود صعود کرده است. دخالت سیاسیون در عرصه فوتبال و تیم ملی که منجر به عدم صعود ایران به جام جهانی شد تقریبا قطع شده است و فدراسیون فوتبال راه مستقلی را در پیش گرفته است. فوتبال بانوان که قبل از این هیئت رئیسه محلی از اعراب نداشت به نایب قهرمانی غرب آسیا می رسد و با سطح قابل قبول در آسیا بازی می کند.

شفق دیگر نقطه نظرات خود در یادداشتش را بدین صورت مطرح کرده است: واقعیت این است که فوتبال مدرن امروز، فراتر از فوتبال دهه‌های گذشته است و دیگر حاشیه امنیت برای هیچ تیمی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. وقتی تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و استرالیا که قدرت‌های اول آسیا هستند مغلوب تیم‌های کره شمالی، لبنان و عمان می شوند و تیم اسپانیا قهرمان جهان به انگلستان بعد از سال‌ها می بازد و جالب‌تر اینکه با تیم کاستاریکا که محلی در فوتبال دنیا ندارد 2 بر 2 مساوی می کند دیگر نمی توان قطعا عنوان کرد تیم ایران باید مالدیو، اندونزی، تایلند و عربستان را مثل 30 سال گذشته با اختلاف چهار یا پنج گل شکست دهد.

وی با یادآوری اینکه فوتبال کشورها به هم نزدیک شده در یادداشت خود آورده است: قوه و ادراک بیننده ها در اقصی نقاط دنیا به وسیله ارتباطات از بهترین بازی‌های جهان و باشگاهها به میزان فهم و برداشت تعداد بینندگان و علاقه‌‍مندان مورد بهره برداری قرار می گیرد و حتی تیم‌های روستایی هم می توانند با بکار گیری بهترین روش‌های آموزشی، تیم‌هایی در سطح بالا بسازند.

در یادداشت ناصر شفق خاطر نشان شده است: تعداد جمعیت ملاک مناسبی برای قدرتمندی نیست بلکه نیازمند همت، اراده، توجه و سازماندهی است که می تواند، بحرین 700 هزار نفری را مدعی حضور در جام جهانی کند و با توجه به این موضوع، فکر می کنم نگاه عاقلانه‌ای به موضوع می توان کار کرد و عملکرد فدراسیون فوتبال را خارج از نگاه ژورنالیستی و تبلیغاتی و پروپو گاندایی ارزیابی کرد.

در بخش چهارم و پایانی یادداشت ناصر شفق همچنین آورده شده است: در این صورت است که می توان عنوان کرد همه کسانی که در فدراسیون فوتبال چه در گذشته تا قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب که بزرگان زیادی عهده دار این مسئولیت بوده‌اند و انصافا هم هرکدام در جای خود نقشی بر این بنا نهاده‌اند و رشد و تعالی فوتبال را فراهم آورده‌اند از جمله صفایی فراهانی، محمد دادکان، صفی‌زاده، امیر عابدینی و تیمسار نو آموز و حتی داریوش مصطفوی عملکرد خوب و موفقی داشتند اما فدراسیون علی کفاشیان به نظر من جزو بهترین فدراسیون‌ها و سالم‌ترین فدراسیون‌ها در طول تاریخ فوتبال ایران بوده است.

شفق در یادداشت خود به دستاوردهای فوتبال ایران در چهارسال گذشته اشاره کرده و آورده است: با برنامه ریزی و فعالیتهای انجام شده هم اکنون شاهد آرامش در اردوهای تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و بانوان و فوتسال و حتی فوتبال ساحلی هستیم و در حال حاضر می توان بازی‌های تیم ملی بزرگسالان را با خیالی آسوده و آرامش خاطر نگاه کرد و نگران از نتیجه بازی‌های تیم ملی که مبادا نکند تیم پیروز میدان نشود و به اما و اگر های همیشگی فوتبال، در این سالهای اخیر بکشد، نبود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در این یادداشت همچنین آورده است: من فکر می کنم همه این تلاش‌ها مدیون مدیریت فدراسیون فوتبال و همه علاقه‌مندان به ورزش فوتبال و دلسوزانی است که به افتخار و اهتزاز پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران می اندیشند. باید به رسانه‌های خوب و صداوسیما و حتی منتقدانی که با نیش قلم خود هشدار و آگاهی و بیداری برای این فدراسیون را به ارمغان می آورند، اشاره کرد و قدردان منتقدین فدراسیون نیز بود. امیدوارم که این روال همواره نهادینه بشود تا موافق و مخالف بتوانند برای سربلندی کشور فعالیت کنند.