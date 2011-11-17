نمایشگاه تجسمی قرآن کریم در دانشگاه پیام نور تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد جعفری گفت: این نمایشگاه با محوریت تجسم اعمال و توبه در آیات مبارک قرآن کریم در قالب هنرهای تجسمی از جمله پوستر و فضا سازی معنوی بهشت طراحی شده است که گامی نوین در عرصه هنرهای تجسمی و تبلیغات اسلامی است.

جعفری افزود: برگزاری چنین نمایشگاههایی در سطح کشور می تواند در ترویج و گسترش هنرهای قرآنی و اسلامی تاثیرگذار باشد و عموم جامعه را به سوی انجام اعمال نیک دعوت کند.

گفتنی است، چند نمونه از آثار نقاشی خط سبحان مهرداد محمدپور نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده که به شیوه جدید هنری نقاشی خط هوالجمیل قرآنی کتابت شده است.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد بوده و هر روز از ساعت 9 تا 17 و تا تاریخ 28 آبان ماه میزبان علاقمندان در محل نمایشگاهی دانشگاه پیام نور تبریز است.

