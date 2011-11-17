به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا در دیدار با تولیت آستانه مقدسه قم که در دفتر تولیت آستانه مقدسه برگزار شد با اشاره به اینکه استان قم در عرصه فرهنگی دارای دو بُعد ملی و فراملی است اظهار داشت: با توجه به جایگاه و ظرفیت قم در تاثیر گذاری فرهنگی باید با ارتقاء جایگاه شورای فرهنگ عمومی این ستان، قم به مرکز سیاست گذاری و اولویت‌های فرهنگی کشور تبدیل شود.



وی با بیان اینکه تعیین اولویت‌ها و بررسی راهکار‌ها، تاثیر زیادی در افزایش کیفیت فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی استان دارد بیان کرد: تشکیل اتاق فکر با بهره گیری از استادان مجرب حوزه علمیه، دانشگاه و هنرمند کشور می‌تواند ظرفیت خوبی برای بالابردن کیفیت اهداف فرهنگی این شوراء باشد.



اسماعیلی طبا با اشاره به اینکه نباید از ظرفیت‌های موجود در استان غافل باشیم عنوان کرد: وجود حوزه‌های علمیه و هنرمندان موفق در عرصه‌های هنری مختلف از جمله تئا‌تر، هنرهای تجسمی، گرافیک و شعر در استان می‌تواند زمینه مناسبی برای پیوند عمیق آثار هنری و اعتقادات و ارزش‌های دینی باشد.



وی همچنین ادامه داد: قم مهد هنر دینی کشور است و پژوهش در حوزه هنر و دین از موارد قابل توجهی است که باید در ابعاد مختلف به آن پرداخته شود.



اسماعیلی طبا با اشاره به شأن و جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان قم در کشور بیان داشت: استان قم باید در عرصه فرهنگی مرجع، و مصوب های شورای فرهنگ عمومی این استان برای سایر استان‌ها قابل استفاده و تاثیر گذار باشد.



مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ابراز داشت: با توجه به اهمیّت فعالیت فرهنگی در فضای مجازی، به روز بودن، برنامه ریزی و حضور فعال در این عرصه از راهکار‌های مقابله با شبکه‌های اجتماعی مجازی مخرب است.



وی با اشاره به اینکه امروزشاهد فعالیت‌های گسترده ضد دینی و فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی مجازی از جمله فیس بوک و تویترهستیم بیان داشت: استفاده حدود سه میلیون مخاطب از شبکه مجازی فیس بوک را باید به عنوان یک ابزار علیه هجمه‌های فرهنگی در نظر گرفت.



اسماعیلی طبا تصریح کرد: باید با حضور فعال و مستمر در فضای مجازی از فیس بوک به عنوان ظرفیتی برای تبلیغ و مقابله با تهاجم فرهنگی استفاده کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با توجه به کثرت افراد فرهیخته و مفاخر علمی، دینی و هنری در قم، تاسیس انجمن مفاخر و معرفی این افراد در جلوگیری از تهاجم فرهنگی و ترقیب جوانان به رشد و ترقّی نقش بسزایی دارد.



اسماعیلی طبا در ادامه از برپایی نمایشگاه و برنامه‌های متنوع درهفته هنری استان قم از دوم تا پنجم ماه محرم امسال در تالار نیاوران تهران خبر داد و گفت: معرفی شاخصه‌های مهم فرهنگی استان از جمله حرم مطهر حضرت معصومه (ع) به عنوان محور فعالیت‌های فرهنگی استان، حوزه‌های علمیه و تاثیر گذاری دینی و فرهنگی آن، نقش علما در عرصه شکل گیری و تبیین فرهنگ دینی و حضور مردم در عرصه‌های مختلف ارزشی و ملی همچون انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از فعالیت‌های اداره فرهنگ ارشاد اسلامی استان در این هفته هنری است.



وی در پایان بیان کرد: اجرای مراسم آئینی تعزیه، معرفی و نمایش آثار هنرمندان قمی نیز از دیگر فعالیت‌های این اداره در هفته هنری استان قم است.