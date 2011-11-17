موضع ایران در قبال اعراب همواره مثبت بوده است/انتقاد از اتهام زنی علیه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "مجتبی امانی" در نشست روابط عربی-ایرانی در مرکز مطالعات بین المللی قاهره گفت: ایران گامهای مثبتی برای نزدیکی به اعراب برداشته است.

وی افزود: ایران در زمینه تقریب مذاهب اسلامی گامهای عملی برداشته، از آرمان فلسطین به شکل جدی حمایت کرده ،هنگام اشغال کویت به وسیله صدام موضع درستی انتخاب کرده و بسیاری از کویتی ها را پناه داده است.

رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر تاکید کرد: ایران گرایشهای توسعه طلبانه ندارد و قصد تاسیس امپراطوری فارسی آنگونه که رسانه ها مطرح می کنند ندارد.

وی تصریح کرد: روابط اعراب با ایران در دوره رژیم شاه که روابط گرمی با اسرائیل داشت در بهترین حالت خود قرار داشت اما هم اکنون که ایران روابط خود را با اسرائیل قطع کرده است روابط با اعراب بحرانی شده است و کشورهای عربی ایران را متهم به سیطره طلبی بر منطقه می کنند.

شایان ذکر است که روابط ایران با مصر که در دوره مبارک به سردی گراییده بود پس از انقلاب مردم این کشور در ژانویه گذشته به سوی عادی شدن حرکت می کند.