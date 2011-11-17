  1. استانها
  2. البرز
۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

در کرج برگزار شد:

سالمندان کهریزک در ضیافت غذای سالم رقابت کردند

سالمندان کهریزک در ضیافت غذای سالم رقابت کردند

کرج - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره آشپزی غذای سالم برای سالمندان با شعار "غذای سالم، سالمند سالم " به مناسبت ایام مبارک اعیاد قربان و غدیر در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز با شرکت 80 سالمند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره آشپزی غذای سالم برای سالمندان با شعار "غذای سالم، سالمند سالم " به مناسبت ایام مبارک اعیاد قربان و غدیر درآسایشگاه خیریه کهریزک استان البرزبرگزارشد.

این جشنواره با شرکت 80 سالمند تحت پوشش این مرکز ازساعت 10 صبح با حضور 5 داور آغازشد.
 
 دکترافشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در این جشن ضمن خوشامدگویی و تشکر از تمامی سالمندان شرکت کننده دراین مراسم گفت: هدف ازبرگزاری این جشنواره ایجاد محیطی شاد و مفرح برای سالمندان، کمک به افزایش بهره وری و سالم سازی سبد غذایی سالمندان و ارتقای دانش تغذیه برای این قشر است.
 
 وی افزود: اطلاعات عمومی در زمینه آشپزی سنتی و تغذیه سالم که در خانواده با هزینه کمتر غذای سالمندی را طبخ کنند از دیگر اهداف برپایی این جشن است.
 
در پایان رقابت شرکت کنندگان، هیئت داوران پس از بررسی درمورد سالم بودن و تزیین و خوشمزگی غذاها از بین آنها 11 شرکت کننده در این جشنواره را به عنوان نفرات برگزیده انتخاب کردند.
 
همچنین جوایزی به برندگان اهدا و بروشورهای تغذیه و رژیم درمانی بین سالمندان توزیع شد.
 
کد مطلب 1461886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها