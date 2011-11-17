سالمندان کهریزک در ضیافت غذای سالم رقابت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره آشپزی غذای سالم برای سالمندان با شعار "غذای سالم، سالمند سالم " به مناسبت ایام مبارک اعیاد قربان و غدیر درآسایشگاه خیریه کهریزک استان البرزبرگزارشد.

این جشنواره با شرکت 80 سالمند تحت پوشش این مرکز ازساعت 10 صبح با حضور 5 داور آغازشد.

دکترافشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در این جشن ضمن خوشامدگویی و تشکر از تمامی سالمندان شرکت کننده دراین مراسم گفت: هدف ازبرگزاری این جشنواره ایجاد محیطی شاد و مفرح برای سالمندان، کمک به افزایش بهره وری و سالم سازی سبد غذایی سالمندان و ارتقای دانش تغذیه برای این قشر است.

وی افزود: اطلاعات عمومی در زمینه آشپزی سنتی و تغذیه سالم که در خانواده با هزینه کمتر غذای سالمندی را طبخ کنند از دیگر اهداف برپایی این جشن است.

در پایان رقابت شرکت کنندگان، هیئت داوران پس از بررسی درمورد سالم بودن و تزیین و خوشمزگی غذاها از بین آنها 11 شرکت کننده در این جشنواره را به عنوان نفرات برگزیده انتخاب کردند.

همچنین جوایزی به برندگان اهدا و بروشورهای تغذیه و رژیم درمانی بین سالمندان توزیع شد.

