عامل تیراندازی به کاخ سفید بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایالت پنسیلوانیا از دستگیری عامل تیراندازی به سوی کاخ سفید خبر دادند.

بر این اساس روز سه شنبه یکی از نیروهای امنیتی کاخ سفید در محوطه جنوبی کاخ سفید گلوله ای کشف کرد که پس از برخورد با شیشه های ضدگلوله ساختمان به زمین افتاده بود. پس از آن کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی دفتر "باراک اوباما" تحقیقات خود را آغاز کردند.

به گفته کارشناسان، تیراندازی روز جمعه گذشته به کاخ سفید از فاصله حدود 700 متری و از داخل پارکی عمومی که در بخش جنوبی این ساختمان واقع شده، انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش با توجه به شواهد بدست آمده در این پارک، نیروهای امنیتی فردی به نام "اسکار او" را تحت تعقیب قرار داده و توانستند این جوان 21 ساله را در هتلی در پنسیلوانیا یافته و دستگیر کنند. گفتنی است در زمان تیراندازی به کاخ سفید اوباما و همسرش به شهر سن دیه گو واقع در ایالت کالیفرنیا سفر کرده بودند.