حفاظت از چهار طاقی دره شهر تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبهزاده افزود: با توجه به اینکه چهارطاقی ساسانی در کنار اداره میراثفرهنگی شهرستان واقع شده، هر روز توسط ماموران یگان حفاظت مورد بازدید و بررسی قرار میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عشایر منطقه راهی جز عبور از کنار چهارطاقی ندارند، تصریح کرد: احتمال میرود عشایری که در حال گذر از کنار چهارطاقی بودهاند برای ساعاتی وسایل و لوازم خود را کنار این بنا گذاشته باشند.
شنبهزاده اظهار داشت: بی تردید این افراد فقط برای ساعتی استراحت در کنار این بنا توقف کرده و سپس این منطقه را ترک کردهاند.
وی گفت: چهارطاقی ساسانی شهرستان درهشهر از جمله آثار باستانی ارزشمند استان ایلام است که حفاظت و نگهداری از آن با دقت و شدت پیگیری میشود.
ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت میراثفرهنگی ایلام گفت: حفاظت و نگهداری از اثر تاریخی چهار طاقی دره شهر تشدید می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبهزاده افزود: با توجه به اینکه چهارطاقی ساسانی در کنار اداره میراثفرهنگی شهرستان واقع شده، هر روز توسط ماموران یگان حفاظت مورد بازدید و بررسی قرار میگیرد.
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