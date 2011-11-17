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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

در وین صورت می گیرد؛

تشکیل جلسه شورای حکام آژانس/ ایران اصلی ترین موضوع نشست

تشکیل جلسه شورای حکام آژانس/ ایران اصلی ترین موضوع نشست

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز پنجشنبه نشست دو روزه ای را با هدف بررسی گزارش جدید "یوکیو آمانو" درباره فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز پنجشنبه در وین گردهم می آیند تا در مذاکرات دو روزه خود گزارش جدید مدیر کل این آژانس درباره ایران را بررسی کنند.

در همین رابطه برخی دیپلماتها از امکان صدور قطعنامه ای علیه ایران در پایان نشست شورای حکام خبر می دهند.

یوکیو آمانو در ماه جاری میلادی گزارشی مغرضانه و یک سویه را درباره فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران منتشر کرد که این گزارش کاملا بر اساس اطلاعات آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی تهیه شده بود.

کد مطلب 1461893

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