به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین هدف از راهاندازی این خط را تلاش برای تأمین نیازهای شهروندان این مسیر اعلام و بیان کرد: خط 182 اتوبوسرانی در کمربندی میانی تبریز حد فاصل دانشگاه پیام نور، بلوار نیایش، پل کابلی، پل ولیعصر و توانیر و میدان ولیامر راهاندازی شده و با این اقدام بخش قابل توجهی از نیاز شهروندان با راهاندازی این خط مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به دیگر اهداف راهاندازی این خط گفت: تلاش برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، افزایش رفاه شهروندان، کاهش بار ترافیکی در طول مسیر، کاهش تردد خودروهای تک سرنشین، دسترسی دانشآموزان، دانشجویان و عموم شهروندان به ناوگان اتوبوسرانی از عمده اهداف راهاندازی این خط جدید به شمار میرود.
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگیهای این مسیر اشاره و تصریح کرد: این خط به طول 18.5 کیلومتر به صورت رفت و برگشت با 15 ایستگاه در مسیر رفت و 17 ایستگاه در مسیر برگشت با چهار دستگاه اتوبوس برای استفاده شهروندان راهاندازی شده است.
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