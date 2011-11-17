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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

نوین خبر داد:

راه‌اندازی خط اتوبوسرانی در کمربندی میانی تبریز

راه‌اندازی خط اتوبوسرانی در کمربندی میانی تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: شهردار تبریز از راه‌اندازی خط جدید اتوبوسرانی در کمربندی میانی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین هدف از راه‌اندازی این خط را تلاش برای تأمین نیازهای شهروندان این مسیر اعلام و بیان کرد: خط 182 اتوبوسرانی در کمربندی میانی تبریز حد فاصل دانشگاه پیام نور، بلوار نیایش، پل کابلی، پل ولی‌عصر و توانیر و میدان ولی‌امر راه‌اندازی شده و با این اقدام بخش قابل توجهی از نیاز شهروندان با راه‌اندازی این خط مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر اهداف راه‌اندازی این خط گفت: تلاش برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، افزایش رفاه شهروندان، کاهش بار ترافیکی در طول مسیر، کاهش تردد خودروهای تک سرنشین، دسترسی دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم شهروندان به ناوگان اتوبوسرانی از عمده اهداف راه‌اندازی این خط جدید به شمار می‌رود.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های این مسیر اشاره و تصریح کرد: این خط به طول 18.5 کیلومتر به صورت رفت و برگشت با 15 ایستگاه در مسیر رفت و 17 ایستگاه در مسیر برگشت با چهار دستگاه اتوبوس برای استفاده شهروندان راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 1461894

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