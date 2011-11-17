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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

رونالدو مصدوم شد

رونالدو مصدوم شد

"کریستیانو رونالدو"، ستاره پرتغالی رئال مادرید در جریان دیدار تیم ملی کشورش مقابل بوسنی از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو در تمرین روز گذشته رئال مادرید شرکت نداشت و این در حالی بود که تمام بازیکنانی که برای بازی‌های ملی سانتیاگوبرنابئو را ترک کرده بودند در تمرینات این تیم حضور داشتند.

گفته می شود مصدومیت رونالدو آنقدر جدی است که احتمالا بازی حساس این هفته رئال مقابل والنسیا را از دست خواهد داد.

رونالدو سه شنبه شب در پیروزی 6 بر 2 پرتغال مقابل بوسنی در دیدار برگشت پلی‌آف یورو 2012 دو گل برای تیمش به ثمر رساند و پاسخ انتقادات رسانه‌های این کشور را که معتقد بودند او برای تیم ملی کشورش با تمام توان بازی نمی کند را داد.

کد مطلب 1461897

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