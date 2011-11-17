پلیس جشنواره "شهروند برگزیده" را در البرز برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالحی در تشریح این خبر اظهار داشت: جشنواره شهروند برگزیده با هدف تقویت فرهنگ خود کنترلی و ارتقای احساس مسئولیت شهروندان در قبال مسائل اجتماعی و همچنین تقویت رفتارهای ارزشی در روزهای پایانی آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد‌.

وی در ادامه گفت‌: در هر جامعه همواره افرادی وجود دارند که بیش از سایرین نسبت به مسائل پیرامون خود حساسیت نشان می‌دهند که این افراد به عنوان نیروهای مثبت جامعه نقش تعدیل کننده داشته و عامل اصلی و تعیین کننده در سامانه‌های طبیعی کنترل اجتماعی قلمداد می‌شوند‌.

صالحی هدف از برگزاری شهروند برگزیده را کمک به افزایش سطح مشارکت پلیس و مردم و سایر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای رسیدن به امنیت پایدار دانسته و تصریح کرد: تقویت احساس مسئولیت اجتماعی شهروندان، توسعه فرهنگ مشارکت عمومی، رفع تدریجی در موانع مشارکت و تقویت حاشیه امن برای افرادی که در مسیر اعتلای امنیت جامعه دخیل هستند را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره دانست‌.

وی افزود: شناسایی و تقدیر از افراد موثر در کنترل اجتماعی به صورت گوناگون از جمله برگزاری جشنواره فرهنگی و اجتماعی می‌تواند ضمن تقویت فرهنگ ایثارگری و افزایش حساسیت جامعه به منظور مشارکت در رفع معضلات اجتماعی، موجبات فرهنگ سازی و افزایش احساس تعلق، همدلی و یگانگی را میان نهادها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی از یکسو و آحاد مردم از سوی دیگر فراهم نماید‌.

جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز در پایان گفت: امیدواریم با برگزاری این جشنواره و بازتاب آن در رسانه‌ها، مخاطبان به ایفای همکاری‌های اجتماعی و فرهنگی با پلیس تشویق شده و در نهایت این امر موجب ارتقای توسعه فرهنگ مشارکت عمومی در جهت افزایش خود کنترلی اجتماعی شود.







