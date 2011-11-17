صبای نوین برابر استقلال ساری با انگیزه بازی کرد

مسعود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی بسیار خوبی برابر استقلال ساری برگزار کردیم و به جز اشتباه های که در صحنه‌ای که منجر به از دست رفتن پنالتی ما برابر حریف شد، در سایر لحظات مسابقه تیم بر‌تر میدان بودیم.



وی تصریح کرد: فوتبال ورزش اشتباه ها است و تیمی که کمترین اشتباه را انجام دهد در هر مسابقه می‌تواند به نتیجه لازم دست یافته و به خواسته خود برسد، ما در این بازی در هر دو نیمه بازی حساب شده‌ای انجام دادیم و حتی اگر با بدشانسی مواجه نمی‌شدیم سه یا چهار گل به حریف می‌زدیم.



مهاجم تیم فوتبال صبای نوین قم با اشاره به اینکه بعد از شکست دادن استقلال ساری در هفته هشتم، انگیزه سایر تیم‌ها مقابل صبا بیشتر از گذشته خواهد شد، افزود: تک‌تک بازیکنان صبا این روز‌ها به دلیل فشردگی بازی‌ها فشار زیادی را تحمل می‌کنند ولی تمرینات منظم سبب افزایش آمادگی بازیکنان نیز شده تا در دیدار با استقلال ساری به خوبی بازی کنیم.



وی اظهار داشت: تیم فوتبال صبای نوین قم برای تداوم موفقیت‌های خود در دیدارهای هفته‌های گذشته، در مقابل شهرداری لنگرود نیز در هفته نهم با انگیزه بسیار زیادی به میدان خواهد رفت تا موقعیت خوب خود در بالای جدول گروه دوم را حفظ کنیم.



خسروی عنوان کرد: در دیدار مقابل استقلال ساری بازی را بسیار خوب آغاز کردیم و در نیمه نخست دو بار از حریف پیش افتادیم، این بازی یکی از بهترین بازی‌هایی بود که در این فصل داشتیم و هر بار تیم اراده کردیم موقعیت گل ایجاد شد اما حریف با خوش شانسی از خوردن گل‌های بیشتر فرار کرد.



وی اظهار داشت: در این فصل به حضور تماشاگران و هواداران خونگرم تیم در ورزشگاه تختی نیاز داریم و امیدوارم از بازی‌های آینده هواداران بیشتری به ورزشگاه بیایند تا انگیزه ما نیز برای صعود به لیگ دسته دوم جام آزادگان بیشتر شود.



مهاجم تیم فوتبال صبای نوین قم در خصوص دیدار بعدی تیمش در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور برابر شهرداری لنگرود تاکید کرد: این بازی از هفته نهم لیگ آزادگان در زمین حریف برگزار می‌شود و قطعا بازی سختی پیش رو داریم.



وی اظهار داشت: شهرداری لنگرود نیز از تیم‌های بالانشین جدول رده‌بندی گروه دوم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور است، تیم ما این روز‌ها برای حضوری موفق در این دیدار شرایط بسیار خوبی دارد، ولی باید در این مسابقه کم اشتباه بازی کنیم و مراقب تیم حریف باشیم.



خسروی تاکید کرد: صبای قم قطعا از آن چیزی که تا هفته هشتم نشان داده است، بهتر می‌شود زیرا تیم ما هفته به هفته به آمادگی بیشتری می رسد و با توجه به توانمندی قابل توجهی که در تک ‌تک بازیکنان ما وجود دارد، می‌توانیم بهتر از این شویم.



تیم فوتبال صبای نوین قم در حال حاضر با کسب ۱۷ امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی لیگ آزادگان قرار دارد.