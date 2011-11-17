قرآن جامع تمامی حقایق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی میرباقری شامگاه چهارشنبه در سخنانی در همایش ساعتی با کلام ربانی که در دانشگاه قم برگزار شد، به جنبه‌هایی از عظمت قرآن که فراتر از ادراک بشر عادی است اشاره کرد و گفت: حکمت نهفته در قرآن که به تعبیر روایات خیر کثیر است فقط به کسانی اعطا می‌شود که مورد عنایت خاص خداوند متعال باشند.



وی همچنین ضمن اشاره به آیاتی از کلام الله مجید درباره عظمت قرآن افزود: قرآن جامع تمام حقایق است و قلب پیامبر بدون واسطه به دلیل خشوع پذیرای تجلی الهی در قالب قرآن شد.



این استاد دانشگاه، معلم قرآن را خداوند متعال معرفی کرد و گفت: این تعلیم نسبت به پیامبر و اهل بیت بدون واسطه و نسبت به سایرین با واسطه پیامبر و اهل بیت(ع) صورت می گیرد.



وی با استناد به آیات قرآن گفت: قرآن تصدیق کننده و محیط بر همه کتابهای انبیای الهی است و بهترین کتاب و رشته اتصال بین بندگان و خداوند متعال است.



رئیس فرهنگستان علوم انسانی افزود: حقیقت و مراتب باطنی قرآن فوق کلمات ظاهری است و نیز مراتب فهم قرآن از منظر علامه طباطبایی (صاحب تفسیر المیزان) به این ترتیب است که بخشی از قرآن قابل فهم برای همه و بخشی را تنها کسانی که سعه صدر دارند درک می کنند و خاصان بالاترین مرتبه از فهم قرآن را دارا می باشند.



میرباقری همچنین چهار مرتبه هدایت گری قرآن را یاد کرد و گفت: اولین مرتبه هدایت گری آن، موعظه پروردگار است که با فطرت انسان در ارتباط است و به واسطه این مرتبه بیداری حاصل می‌شود.



وی صفات رذیله را مانع رشد و بیداری که مقدمه کمال انسانی است خواند و شفابخش بودن قرآن را دومین مرتبه بیان کرد و گفت: کسی که در این مرتبه از شفای قرآن بهرمند شود مشمول سومین مرتبه هدایت گری قرآن می‌شود که مرتبه هدایت الهی است و درجات انسان ها بر اساس میزان بهره منده آنان از قرآن سنجیده می شود.



میرباقری آخرین مرتبه هدایت گری قرآن را رحمت رحیمیه که خاص مومنان است و مصداق‌های آن توکل، یقین و.... است بیان کرد.



رئیس فرهنگستان علوم همچنین به فواید انس با این کلام آسمانی و فضیلت تلاوت قرآن و رعایت آداب تلاوت پرداخت و شرط بهره مندی از قرآن را رعایت ادب در مقابل قرآن دانست.



وی در پایان با اشاره به آیات و روایات تنها میزان و معیار فهم قرآن را خود قرآن معرفی کرد و گفت : باید محکمات قرآن مبنای تفسر متشابهات قرار گیرد و توحید که محکم ترین محکمات است محور همه معارفی است که مبنای همه تفسیرها قرار می گیرد.

