بهره برداری از سه واحد صنعتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی عسگری اظهار داشت: شرکت اطهران جراح شرق، شرکت مبین پلاست و شرکت ناوگان گستر آذر پات واحدهایی بودند که در استان افتتاح شدند.

وی افزود: شرکت اطهران جراح شرق که فاز توسعه ای آن مورد افتتاح قرار گرفت با 28میلیارد ریال سرمایه گذاری در سه هزارو 600 مترمربع زمین که قادر به تولیدسالانه 20 میلیون عدد لوازم و تجهیزات یکبار مصرف پزشکی است یکی از این سه پروژه صنعتی بود که افتتاح شد.

عسگری تاکید کرد: این شرکت برای 120 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

به گفته وی، شرکت مبین پلاست یکی دیگر از این واحدهای صنعتی است که با 15.8 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تولیداتصالات PVC و اشتغالزایی 12نفر در زمینی به مساحت شش هزارو 190 متر مربع فعالیت خود را آغاز کرد.

عسگری گفت: شرکت ناوگان گستر آذر پات که عمده ترین هدفش خدمات پس از فروش و فروش محصولات شرکت خودرو سازی و قطعات یدکی زامیاد و سایپا می باشد با 40 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در 18 هزار متر مربع با اشتغالزایی 45نفر در فاز اول از دیگر واحدهایی است که به بهره برداری رسید.

سرپرست سازمان صنایع ومعادن آذربایجان شرقی با بیان آذربایجان شرقی دارای توانمندی های فراوانی در بخش صنعت است،تصریح کرد: نکته مهمی که همه باید به آن توجه داشته باشیم این است که در تولید و ایجاد اشتغال باید با جان و دل بکوشیم همان که صاحبان صنایع این کار را انجام می دهند.

وی همچنین یادآور شد: سازمان صنایع و معادن استان گام ههای بسیار موثری از اول سال تا کنون در خصوص ایجاد اشتغال برداشته است به طوری که با افتتاح هر واحد صنعتی به صورت قابل ملاحظه ای از جامعه بیکاران تعدادی کاسته می شود.