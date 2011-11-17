20 درصد از سرانه آموزش و پرورش به مدارس روستایی هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری قبل از ظهر پنجشنبه، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: هفتاد درصد از این اعتبارات به کل مدارس و ده درصد به مدارس خاص که خود گردان نیستند اختصاص می یابد.

وی به برگزاری کلاسهای تقویتی و جبرانی برای دانش آموزان در سطوح مختلف برای قبولی بیشتر در کنکور تاکید کرد و افزود: با توجه به استعدادهای ایده آل دانش آموزان استان برای کسب رتبه و قبولی در کنکور سراسری، تلاش و توجه ویژه به مناطق محروم و دور افتاده روستایی ضروری است.

استاندار اردبیل خواستار محرومیت زدایی این گونه مناطق از سوی دستگاه های مرتبط شد.

صابری خواستار توجه ویژه به مدارسی که در حاشیه شهر قرار گرفته اند شد و عنوان کرد: آموزش و پرورش با توجه ویژه به این گونه مدارس لیستی از این مدارس را تهیه و جهت تصمیم گیری در جلسه شورای آموزش و پرورش مطرح کند.

این مسئول با اشاره به تعطیلی مدارس در شرایط جوی نامناسب اظهار کرد: با توجه به تک نوبت شدن اکثر مدارس و تعطیلی مدارس ابتدایی در روز پنج شنبه، زمان بارش برف و کولاک بعد از اخذ گزارش از فرمانداران و بخشداران و روسای آموزش و پرورش شهرستانها با هماهنگی و تفاهم استانداری و اداره کل آموزش و پرورش تعطیلی مدارس اعلام شود.

صابری تصریح کرد: برای جبران این گونه تعطیلی ها ، برگزاری کلاس های تقویتی و جبرانی در ایام عید و تابستان برای دانش آموزان لازم است.

مراکز تربیت معلم اردبیل نیازمند تقویت است



وی به بررسی وضعیت مراکز تربیت معلم استان شد تاکید کرد و خواستار تقویت و احیای مراکز تربیت معلم و تلاش برای تبدیل تربیت معلم به دانشگاه به صورت ایده آل همراه با برنامه ریزی صحیح و اصولی و پویایی این مراکز شد.

صابری متذکر شد: جهت بازسازی مراکز تربیت معلم بنت الهدی نیز از محل اعتبارات تخریب و بازسازی و مقاوم سازی از سوی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اقدام شود.