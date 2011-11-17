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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

آجرلو عنوان کرد:

33 زوج کرجی آغاز زندگی مشترک را جشن گرفتند

33 زوج کرجی آغاز زندگی مشترک را جشن گرفتند

کرج - خبرگزاری مهر: 33 زوج کرجی با استعانت از حضرت علی (ع) و فاطمه الزهرا آغاز زندگی مشترک خود را به همت خیران جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عید غدیر و دهه ولایت  ازدواج 33 زوج جوان در کرج طی مراسم باشکوهی به همت خیران در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

فاطمه آجرلو در این مراسم ضامن استواری و برکت زندگی هر جوان نوبختی را استعانت از امیر المومنین (ع)و فاطمه زهرا (س) دانست.
 
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: از صمیم قلب برای تمامی زوجهای امروز آرزوی خوشبختی دارم و تبریک ویژه من به شما در این است که عید غدیر یعنی روز عهد را برای پیمان زناشویی انتخاب کرده اید.
 
آجرلو افزود: اگر زندگی را به خیمه ای استوار تشبیه کنیم ؛ قطع یقین مرد زندگی ستون این خیمه و  زن  سر پناه آن است.پس هیچ کدام از این دو به تنهایی مفهمومی از امنیت و آرامش ندارند.
 
کسب روزی حلال و بدون شبهه دیگر توصیه آجرلو به 33 زوج جوان در این مراسم بود .
 
وی بیان کرد: امروزقدم در راهی می گذارید که فردایش  در گرو تلاش بی پایان  و کوشش نامتناهی شماست .آرزوی من برای شما سعادت همراه با سلامت و نشاط همراه با ملاطفت است.
 
کد مطلب 1461911

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