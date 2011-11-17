33 زوج کرجی آغاز زندگی مشترک را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عید غدیر و دهه ولایت ازدواج 33 زوج جوان در کرج طی مراسم باشکوهی به همت خیران در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

فاطمه آجرلو در این مراسم ضامن استواری و برکت زندگی هر جوان نوبختی را استعانت از امیر المومنین (ع)و فاطمه زهرا (س) دانست.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: از صمیم قلب برای تمامی زوجهای امروز آرزوی خوشبختی دارم و تبریک ویژه من به شما در این است که عید غدیر یعنی روز عهد را برای پیمان زناشویی انتخاب کرده اید.

آجرلو افزود: اگر زندگی را به خیمه ای استوار تشبیه کنیم ؛ قطع یقین مرد زندگی ستون این خیمه و زن سر پناه آن است.پس هیچ کدام از این دو به تنهایی مفهمومی از امنیت و آرامش ندارند.

کسب روزی حلال و بدون شبهه دیگر توصیه آجرلو به 33 زوج جوان در این مراسم بود .

وی بیان کرد: امروزقدم در راهی می گذارید که فردایش در گرو تلاش بی پایان و کوشش نامتناهی شماست .آرزوی من برای شما سعادت همراه با سلامت و نشاط همراه با ملاطفت است.

