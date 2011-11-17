توقف در اجرای راه آهن کرمانشاه ـ خسروی مطلقا ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت استراتژیک و نتایج بسیار موثر اجرای پروژه راه آهن غرب کشور به ویژه قطعه کرمانشاه به خسروی، گفت: یک لحظه توقف در اجرای راه آهن کرمانشاه ـ خسروی مطلقا حادث نشود تا مجری توانمند پروژه یعنی قرارگاه خاتم الانبیاء بتواند در بازه زمانی مقرر این پروژه عظیم ملی را اجرا کند.

هاشمی تاکید کرد: قدر فرصت ایجاد شده بهره مندی از برکات سفر تاریخی رهبر یگانه و فرزانه انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه را بدانیم و برای تحقق منویات معظم له با جان و دل تلاش کنیم.

استاندار کرمانشاه در پایان تاکید کرد: مدیران دستگاههای مرتبط، ارگانها وشرکتهای مستقر در استان با بازدیدهای کارشناسانه وتشکیل جلسات تخصصی هر گونه احتمال حدوث توقف در اجرای پروزه ی راه آهن را بررسی کرده و به مصداق علاج قبل از وقوع عمل کنند.