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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

هاشمی:

توقف در اجرای راه آهن کرمانشاه ـ خسروی مطلقا ممنوع است

توقف در اجرای راه آهن کرمانشاه ـ خسروی مطلقا ممنوع است

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: دلیل اهمیت استراتژیک، یک لحظه توقف در اجرای راه آهن کرمانشاه ـ‌ خسروی مطلقا ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت استراتژیک و نتایج بسیار موثر اجرای پروژه  راه آهن غرب کشور به ویژه قطعه کرمانشاه به خسروی، گفت: یک لحظه توقف در اجرای راه آهن کرمانشاه ـ خسروی مطلقا حادث نشود تا مجری توانمند پروژه یعنی قرارگاه خاتم الانبیاء بتواند در بازه زمانی مقرر این پروژه عظیم  ملی را اجرا کند.

هاشمی تاکید کرد: قدر فرصت ایجاد شده بهره مندی از برکات سفر تاریخی رهبر یگانه و فرزانه انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه را بدانیم و برای تحقق منویات معظم له  با جان و دل تلاش کنیم.

استاندار کرمانشاه در پایان تاکید کرد: مدیران دستگاههای مرتبط، ارگانها وشرکتهای مستقر در استان با بازدیدهای کارشناسانه وتشکیل جلسات تخصصی هر گونه احتمال حدوث توقف در اجرای پروزه ی راه آهن را بررسی کرده و به مصداق علاج قبل از وقوع عمل کنند.

کد مطلب 1461913

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