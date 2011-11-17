برنامه های فرهنگی به مناسبت روز خانواده در شهرکرد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله گودرزی بیان داشت: تقویت و تحکیم بنیان خانواده و استوار کردن روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی از اصلی ترین وظایف نهادهای فرهنگی محسوب می شود.

وی تأکید کرد: چنانچه بنای خانواده در جامعه بر پایه فضیلت و اخلاق نیکو استوار شود، روحیه همکاری، برادری و محبت بر آن جامعه حاکم شده و آن جامعه با اتحاد و انسجام، اهلیت پذیرش امانت الهی را در زندگی دارد.

گودرزی افزود: اگر خانواده به انحراف، بدیها و پراکندگی گرایش داشته باشد، جامعه به تزلزل و انحطاط رفته و در صورت بیشتر شدن زمینه این انحرافها، جامعه به گمراهی و تباهی کشیده می شود.

معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار شهرستان شهرکرد وفای به عهد، صداقت، دین داری، روحیه گذشت و متانت را از جمله علل و عوامل تحکیم بنیان خانواده بیان و تصریح کرد: الگو برداری از سیره ائمه معصومین (ع)، فقها و علما سبب تعالی خانواده می شود.