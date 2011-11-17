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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

سرهنگ شعبانی:

دو مجرم اینترنتی در قزوین دستگیر شدند

دو مجرم اینترنتی در قزوین دستگیر شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان قزوین از دستگیری دو مجرم اینترنتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار علی شعبانی در این خصوص اظهارداشت: به دنبال اعلام شکایت بانک ملت علیه فردی مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری رایا نه ای از طریق اینترنت ماموران موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
 
وی افزود: پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی ماموران با تکمیل تحقیقات محل اختفای متهم را شناسایی و او را به همراه همدستش دستگیر کردند.
 
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان قزوین یادآور شد: همچنین این متهمان در یک منزل استیجاری اقدام به جعل بر چسب و چاپ و بسته بندی اقلام فرهنگی غیر مجاز کرده و آنها را در بازار به فروش می رساندند.
 
شعبانی تصریح کرد: در اقدامی دیگر با اعلام شکایت فردی مبنی بر اینکه شخصی با ایجاد وبلاگ اقدام به درج شماره تلفن منزل وی به عنوان مرکز فساد کرده و موجب مزاحمت و آزار برای وی و همسرش شده است پرونده ای در این خصوص تشکیل و تحقیقات آغاز شد.
 
رئیس پلیس فتا استان قزوین بیان کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند متهم را که یک زن جوان بود شناسایی و دستگیر کنند.
 
وی گفت: فرد دستگیر شده به اتهام خود اعتراف و تحویل مقامات قضایی شد.
 
 
کد مطلب 1461920

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