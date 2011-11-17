تلاش بیشتر برای حفظ یاد و خاطره شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوی‌نژاد شامگاه چهارشنبه در آستانه برگزاری یادواره سردار سرلشگر شهید زین الدین، سرداران و 6 هزار شهید استان قم به همراه مسئول نمایندگی ولی فقیه و جمعی از معاونان و مدیران سپاه استان قم با حضور در منزل شهیدان زین الدین و دل آذر با خانواده‌های آن شهیدان دیدار و گفتگو کرد.



وی در این دیدار بر ضرورت همراهی و همیاری خانواده‌های شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: حفظ یاد و خاطره شهدای عزیز ایران اسلامی خود نوعی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، لذا باید در این زمینه تلاش فراوانی صورت گیرد.



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) با بیان اینکه همه مردم و مسئولان مدیون خون شهدا هستند، اظهار داشت: آنچه که شهدا برای ما به ارمغان گذاشتند، استقلال، آزادی و امنیتی است که امروز شاهد آن هستیم.



وی با اشاره به برنامه‌های مختلف یادواره افزود: برگزاری چنین یادواره‌هایی به نوعی به جلا دادن روح خود ما و همه کسانی که در این مراسم شرکت می‌کنند، کمک می‌کند، زیرا که شهدا به واسطه جایگاه رفیعشان در نزد خداوند نیازی به برگزاری چنین برنامه‌هایی ندارند.



مهدوی‌نژاد با بیان خاطراتی از شهید زین الدین و همچنین شهید دل آذر، بر نقش فرماندهان در دوران دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: این فرماندهان شهید با تاسی از سیره اهل بیت (ع) توانستند مسیری را که مولای خودشان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برای همه آزادی خواهان ترسیم کرده بودند، به خوبی شناسایی و طی کنند.



شهدا متعلق به فرد، گروه، حزب و جناحی نیستند



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) نیز در این دیدار‌ها اظهار داشت: امروز پرداختن به شهدا، پرداختن به اصل دین و اسلام است، هر چه بیشتر این برنامه‌ها ترویج شود، اسلام ترویج شده است.



حجت الاسلام سیدحسن اکبری افزود: شهدا متعلق به فرد، گروه، حزب و جناحی نیستند، همانگونه که اسلام متعلق به یک قوم و گروه نیست.



وی با بیان اینکه تکریم شهدا، تکریم خودمان است، اظهار داشت: پذیرای شهدا خود خداوند است و برگزاری چنین برنامه‌هایی در راستای زدوده شدن زنگار‌ها از قلب و جان ماست.



استفاده از ابزارهای نوین و ایده‌های نو در مقابله با هجمه های دشمن



مادر شهیدان زین الدین در این دیدار بر لزوم توجه به نسل جوان در برنامه‌هایی همچون یادواره شهدا اشاره کرد و گفت: غرب با هجمه‌هایی مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به جنگ با اسلام بویژه تشیع آمده است و به دنبال استحاله فرهنگی مسلمانان می‌باشد، لذا برای مقابله با این هجمه‌ها باید با ابزارهای نوین و ایده‌های نو در زمینه تبلیغ ارزشهای والای اسلامی و انقلابی گام برداشت.



زینب اسلام دوست با اشاره به پیشنهاد برگزاری نخستین یادواره شهید زین الدین در دهمین سالگرد شهادت شهید مهدی زین الدین از سوی پدر آن شهید اظهار داشت: این سنت حسنه از شهر مقدس قم آغاز شد و در سراسر کشور رواج یافت، اما نباید این برنامه‌ها یک نواخت باشد و بدون توجه به نسل جوان اجرا گردد.



پدر شهید دل آذر نیز با بیان خاطراتی از آن شهید بر زنده بودن شهدا تاکید کرد و گفت: حضور شما موجب شادی روح آن شهید و شادی دل ما شده است، قطعا حضور شما و اقدام در راستای حفظ یاد و خاطره شهدا بدون اجر و مزد نزد خداوند نخواهد بود.



محمد علی دل آذر افزود: آنچه که برای همه خانواده‌های شهدا مهم و ارزشمند است، حفظ راه و خط امام و شهداست که فرزندان ملت در سپاه در همین راستا گام بر می‌دارند و باعث افتخار هستند.

