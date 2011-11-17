برداشت انار در شیروان چرداول آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون مظاهری اظهار داشت: 120 هکتار از باغ‌های شیروان چرداول به کشت انار اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: دو هزار و 500 تـــن انار مرغوب به ارزش 25 میلیارد ریال از باغ‌های این شهرستان برداشت می شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به اینکه هزار بهره‌بردار در تولید انار در شهرستان شیروان چرداول فعالیت دارند، گفت: ‌این میزان انار در بازار مصرف استان ایلام و استانهای همجوار عرضه می‌شود.

به گفته مظاهری شیروان چرداول یکی از مناطق مستعد کشت انار است که با توجه به شرایط آب و هوایی زمینه توسعه انواع باغ‌های سردسیری و معتدل در آن فراهم است.

وی توسعه باغ‌های سردسیری در شهرستان شیروان چرداول را یکی از اولویتهای کاری جهاد کشاورزی استان ایلام اعلام کرد.