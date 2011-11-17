دومین دیدار چهره به چهره رئیس جمهور و هیئت دولت با مردم تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه، به همراه مرتضی تمدن استاندار تهران، معاونان و مدیران کل استانداری و همچنین جمعی از مدیران کل و مسئولان ارشد استان تهران صبح امروز با حضور در ساختمان شهید کلانتری واقع در میدان راه آهن در جنوب شهر تهران با اقشار مختلف مردم دیدار کرد و از نزدیک در جریان برخی مشکلات و مسائل آنان قرار گرفت.

در این دیدارها که در دو مکان جداگانه در طبقات ساختمان شهید کلانتری راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، وزرا و رؤسای سازمانهای مرتبط با ریاست جمهوری در حال دیدار با مردم و بررسی مشکلات شهروندان تهرانی هستند.

اولین دیدار چهره به چهره و مردمی رئیس جمهور در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها که 28 مهرماه امسال برگزار شد، به گفته مدیرکل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران، به ملاقات 10هزار و 843 نفر از مردم استان تهران با رئیس جمهور منجر شد.

در دیدار قبلی 2 هزار و 360 نفر از شهروندان تهرانی نیز درخواستهای خود را در سامانه سامد( شماره تماس 111) ثبت کردند که به این موارد نیز رسیدگی شد.