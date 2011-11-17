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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

از ساعتی پیش/

دومین دیدار چهره به چهره رئیس جمهور و هیئت دولت با مردم تهران

دومین دیدار چهره به چهره رئیس جمهور و هیئت دولت با مردم تهران

تهران – خبرگزاری مهر: رئیس جمهوری اسلامی ایران در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها، با حضور در ساختمانهای راه آهن جمهوری اسلامی در منطقه 11 تهران، به همراه اعضای هیئت دولت با مردم استان تهران دیدار چهره به چهره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه، به همراه مرتضی تمدن استاندار تهران، معاونان و مدیران کل استانداری و همچنین جمعی از مدیران کل و مسئولان ارشد استان تهران صبح امروز با حضور در ساختمان شهید کلانتری واقع در میدان راه آهن در جنوب شهر تهران با اقشار مختلف مردم دیدار کرد و از نزدیک در جریان برخی مشکلات و مسائل آنان قرار گرفت.

در این دیدارها که در دو مکان جداگانه در طبقات ساختمان شهید کلانتری راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، وزرا و رؤسای سازمانهای مرتبط با ریاست جمهوری در حال دیدار با مردم و بررسی مشکلات شهروندان تهرانی هستند.

اولین دیدار چهره به چهره و مردمی رئیس جمهور در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها که 28 مهرماه امسال برگزار شد، به گفته مدیرکل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران، به ملاقات  10هزار و 843 نفر از مردم استان تهران با رئیس جمهور منجر شد.

در دیدار قبلی 2 هزار و 360 نفر از شهروندان تهرانی نیز درخواستهای خود را در سامانه سامد( شماره تماس 111) ثبت کردند که به این موارد نیز رسیدگی شد.

کد مطلب 1461927

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