رقابتهای فوتسال لیگ زیر گروه بانوان کشوردر بروجن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات هفت تیم از استانهای خوزستان، لرستان و چهار محال وبختیاری در سالن فجر بروجن با یکدیگررقابت خواهند نمود.

در نخستین روز از این رقابتها شش دیدار انجام شد که در نتیجه پیام فارسان هفت بر صفر هیئت فوتبال لرستان را از پیش رو برداشت، رامهرمزهفت بر صفر مغلوب کوهدشت لرستان شد، تیم رز موکت بروجن مقابل باغملک با نتیجه دو بر صفر به برتری رسید، باغملک یک بر چهار از سد هم استانی خود تیم رامهرمز گذشت.

بازی دو تیم لرستانی با نتیجه سه بر یک به سود هیئت فوتبال لرستان خاتمه یافت و در آخرین بازی هیئت روستایی و عشایری لردگان بانتیجه هفت بر دومقابل بروجن پیروز شد.