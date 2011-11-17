الجزایر برای برقراری رابطه با لیبی نیازی به میانجیگر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "عمار بلانی" گفت: دیدار میان "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهوری الجزایر با "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی در دوحه یک دیدار معمولی بوده و نیازی به وساطت طرف خاصی(قطر) نداشته است.

وی افزود: این دیدار پس از تصمیم دو کشور برای از سرگیری روابط و نیز پس از به رسمیت شناختن شورای انتقالی به عنوان نماینده مردم لیبی از سوی اتحادیه آفریقا صورت گرفته است الجزایر از مارس گذشته رایزنی های غیر رسمی با شورای انتقالی لیبی داشته است.

شایان ذکر است عبدالعزیز بوتفلیقه برای نخستین بار با "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در دوحه دیدار کرده بود. این دیدار با حضور "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر برگزار شد.