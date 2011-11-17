کمبود فضای کتابخانه ای در بناب/ مسئولان برای جذب اعتبار تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید برقی اظهار داشت: در جریان سفر دور سوم هیئت دولت به آذربایجان شرقی برای شهرستان بناب دو کتابخانه عمومی در شهر بناب و سه کتابخانه دیگر در روستاهای بناب مصوب شده بود که زمینهای دو باب کتابخانه شهر از مدتها قبل آماده شده و منتظر تأمین اعتبار احداث آنها هستیم.



وی افـزود: با وجود اینکه قرار شده بود اداره کل کتابخانه های عمومی استان جذب اعتبار لازم این کتابخانه ها را پیگیری کند، اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.



برقی تأکید کرد: مسئولان شهرستان نیز باید همت کنند تا قبل از فرا رسیدن دور چهارم سفر هیئت دولت به آذربایجان شرقی، احداث دو باب کتابخانه شهری و سه باب کتابخانه روستایی تحقق یابد.



فرماندار بناب با اشاره به افزایش تعداد مراجعان به کتابخانه های عمومی بناب اظهار کرد: با توجه به اینکه بناب دومین شهر دانشجویی و دانشگاهی استان بعد از تبریز است، بنابراین اکثر مراجعه کنندگان به کتابخانه ها برای مطالعه و اخذ کتاب امانتی را جوانان و دانشجویان تشکیل می دهند.



وی همچنین بر لزوم دقت هرچه بیشتر نسبت به انتخاب کتابها و نشریات مفید اشاره کرد و با انتقاد از وجود برخی کتابهای برگرفته از فرهنگ غلط غربی در کشور تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم با ورود کتابها و نشریات مسموم و خطرناک به محیط خانه و مدرسه، افکار و عقاید جوانان را آلوده و منحرف کنند.



مسئول کتابخانه های عمومی بناب نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد کتابخانه های عمومی بناب گفت: امسال در کتابخانه های عمومی بناب نسبت به سالهای گذشته تعداد مراجعه کنندگان 36 درصد و تعداد کتابهای به امانت داده شده 100 درصد افزایش داشته است.



میرسردار مرندی اضافه کرد: امسال تعداد اعضای فعال کتابخانه های شهر بناب با 38 درصد افزایش از 22 هزار و 400 نفر به چهار هزار و 100 نفر رسیده است.



وی دغدغه اصلی شهرستان بناب را کمبود مکان و فضای کافی کتابخانه ها اعلام کرد و گفت: تعداد سالنهای مطالعه و کتابخانه های عمومی در این شهرستان زیر صفر است.



به گفته مرندی، تعداد حداقل کتابخانه های مورد نیاز شهرستان بناب در حال حاضر باید پنج باب باشد که متأسفانه دو باب موجود است و سهم بانوان بنابی از این دو کتابخانه فقط 40 تخته صندلی است.



مسئول کتابخانه های عمومی بناب تصریح کرد: با وجود این همه کمبود در فضاهای فیزیکی کتابخانه ها، شهرستان بناب از لحاظ کیفی رشد بسیار چشمگیری داشته و سال گذشته به عنوان انجمن کتابخانه های عمومی برتر استان انتخاب شد.