به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی امروز پنجشنبه در نهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه در تهران اظهار داشت: شعارهای امروز کشورهای منطقه نشان بیداری در تعابیر قرآنی است. ما در زمانی زندگی می کنیم که می بینیم لایه های دیگری از فکر قرآنی در زندگی مسلمانان در حال تحقق است.

وی افزود: اگر می خواهیم حیات فردی و اجتماعی ما سامان یابد باید ببینیم این قرآن که کتاب زندگی است بر چه ستون هایی استوار است.

لاریجانی با اشاره به تعالیم قرآنی در خصوص مبارزه با جهل و روش حقیقت یابی تصریح کرد: قرآن کتابی است که با جهل مبارزه می کند ، "زندگی در وهم" آن نوع زندگی نیست که قرآن به آن توصیه کند، اما امروز در دنیایی هستیم که نوعی زندگی در اوهام در آن تجلی یافته است.

رئیس مجلس گفت: اگر یکی از ستون های قرآن کشف حقیقت است باید ببینیم در دنیای امروز چقدر با این موضوع رکنی نسبت برقرار کرده ایم. اگر پایه سیاست بر دروغ و فتنه گری و مکر استقرار داشته باشد بی اعتمادی در صحنه بین الملل بوجود می آورد. امروز بحث حقوق بشر را نسبت به جمهوری اسلامی برجسته می کنند اما آیا خود آمریکایی ها نمی دانند که دروغ می گویند؟ خودشان می دانند که می خواهند از این حربه استفاده کنند. آنها مقدمات اولیه حقوق بشر را ندارند.

وی با اشاره به حمایت آمریکا از کشورهای دیکتاتور منطقه ادامه داد: یکی از ارکان انقلاب های منطقه دیکتاتوری آمریکایی بود. مردم از خفقان مدرن آمریکایی ها در صحنه بین الملل خسته شده اند.

نماینده قم در مجلس گفت: کشورهایی هستند که مقدمات حقوق بشر در آن وجود ندارد اما آمریکا هیچ وقت برای آنها پرونده حقوق بشر درست نکرد. کشوری هست که در آن زنان حق رانندگی ندارند اما آمریکا با آن پیوند استراتژیک دارد این یعنی فریبکاری.

لاریجانی گفت: در خصوص موضوع هسته ای ایران غوغا می کنند در حالیکه خودشان در سال 2003 گفتند فناوری صلح آمیز ایران صلح آمیز است. خودشان می دانند دروغ می گویند. این سیاستی است که بر پایه فریب و مکر استوار است به همین دلیل است که نظام بین الملل استقلال ندارد.

رئیس قوه مقننه ادعای آمریکا از مدیریت جهانی را طرحی پوشالی خواند و گفت: خوشبختانه این هوشیاری در ملت ها بوجود آمده که آمریکایی ها فریبکاری می کنند. آن آشفتگی سیاسی در صحنه بین الملل به خاطر دور شدن از حقیقت است. ماکیاولیسیم مدرن است که بر صحنه بین الملل حاکم شده است. آنها به جای رجوع به قرآن به ماکیاول متوسل شده اند در سنت تفکر ماکیاول هر نوع فریبکاری برای حکومت کردن مباح است.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: کارشناسان آمریکایی در گزارشات خود در کالبد شکافی انقلاب های منطقه تلاش می کنند بر حاشیه سوار شوند نمی خواهند بپذیرند که ظلم کرده اند. سی و چند سال قبل ملت ایران انقلاب کرد و یکی از دلایل آن ظلم چند دهه آمریکا به ملت ایران بود هم اکنون مردم مصر نیز مردم فرهیخته ای هستند اما زیر تازیانه استبداد آمریکایی چند دهه سپری کردند.

وی گفت: آمریکایی ها فکر نکنند با قشون کشی به بحرین چراغ سبز نشان دادن برخی کشورها برای لشکر کشی به بحرین، می توانند شرایط را تغییر دهند، انقلاب بحرین آب دیده تر می شود. ظلم نمی تواند پایدار بماند این سنت الهی است که عدل و قسط باید در کل کائنات تحقق یابد. اگر در جایی سیاستمداران راه کج بروند و از عدالت خسته شوند این سنت الهی است که در همین دنیا عقوبت می بینند.

رئیس مجلس گفت: مشاهده می کنید تمام کسانی که به ملت ها ظلم کرده اند در همین دنیا با چه فضاحتی سرنگون شدند. قذافی که مد لباس راه انداخته بود جالب است وقتی او را دستگیر کردند لباس به تن نداشت و با آن وضع تحقیر آمیز با او مواجه شدند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عقل جایگاه مهمی در حیات فردی - اجتماعی دارد، گفت: درست است که دنیای امروز و تمدن غرب می گوید از عقل بهره می جوییم ، اما عقلی که از امیالی پوشیده شده که نمی گذارد تنفس کند و در واقع عقل محدود شده است.

لاریجانی یکی از علل عقب افتادگی در کشورهای اسلامی را میزان تحرکی دانست که باید افراد در زندگی خود در بهره مندی از عقل داشته باشند و این تحرک کاسته شده است.

رئیس مجلس گفت: انقلاب های منطقه اگر بخواهند پایدار بمانند باید به مفاهیم قرآنی چنگ بزنند.

وی افزود: اگر ایران در مقابل سنگ اندازی دشمنان ایستادگی کرده است علتش این است که از عقل بهره جسته و به فناوری های بومی دست یافته است. سر و صداهای امروز در مباحث مختلف نسبت به ایران به خاطر عزتمندی است که در پناه تمسک به قرآن و مفاهیم قرآنی با توجه به قسط و عدل برای کشور بوجود آمده و این سرمایه بزرگی برای کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی درون این دالان حرکت کنیم این شگردهای غرب مثل کف روی آب است، صدای کلفت دارند اما نمی توانند در مقابل کسانی که با حقیقت ایستادگی کرده اند مبارزه کنند. امروز روش های غرب و دغلکاری هایی که برای اینکه حقایق را در لابه لای رسانه ها پنهان سازند، پیچیده تر شده است.

لاریجانی تاکید کرد: دوره ای که در آن قرار داریم دوره مکر و فریب و در حال گذار است، مسلمانان باید در این دوره یکدیگر را دریابند نه اینکه مانند کشورهای عربی محفل بگذارند و به جای دفاع از ملت ها دنبال ماجراجویی های کشورهای غربی باشند این برایشان نقطه سیاه است.

رئیس مجلس گفت: این دوره دوره ای است که معیارها مشخص می شود باید این دوره راتحمل کنیم تا هر ملتی کشوری عیار خود را نشان دهد.

به گزارش مهر، در این مراسم از تعدادی از بانوان قرآن پژوه و چهره های شاخص و ممتاز در ترویج هنر قرآنی با حضور لاریجانی مورد تجلیل قرار گرفتند.