به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر موسسه مطالعات سیاسی" سوگنگ سارجادی S3 " که در یک میز گرد سیاسی با حضور سفیر ایران در اندونزی سخن می گفت، افزود: ملت ایران ملت بزرگی است که علیرغم 32 سال تحریم غرب و آمریکا توانسته به پیشرفت خود در زمینه های مختلف ادامه دهد.
وی دراین برنامه که از شبکه های تلویزیونی Qtv و شبکه تلویزیونی سراسری اندونزی یعنی TVRI پخش می شد به مشکلات داخلی کشورهای غربی و امریکا و نیز اسرائیل اشاره کرد.
دراین میزگرد سیاسی که با عنوان "ایران، روند استقرار دموکراسی درخاورمیانه و تهدیدات غرب" برگزار شد سفیر کشورمان نیز مواضع کشورمان را در رابطه با موضوعات فوق تشریح کرد .
در این میزگرد سیاسی "ظهیری مسراوی" رییس سازمان جامعه میانه روی اندونزی گفت که مشکل اصلی امریکا با ایران این است که غرب و امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر نتوانسته اند خواسته های خود را بر ملت و دولت ایران تحمیل و دیکته کنند.
از دیگر شرکت کنندگان این میزگرد"بابم بانگ هرمورتی" رییس گروه رسانه ای بزرگ تمپو وهمچنین "فضلی ذون" دبیرکل حزب سیاسی گریندرا بودند .
شرکت کنندگان در این میزگرد بر تلاش غرب و آمریکا و نیز اسرائیل برای منحرف کردن افکار عمومی شهروندان خود از مشکلات داخلی اعم از بحران مالی اروپا و امریکا و همچنین اعتراضات و اعتصابات داخلی در سرزمینهای اشغالی به سمت برنامه هسته ای ایران، تاکید کردند.
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