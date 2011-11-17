به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر موسسه مطالعات سیاسی" سوگنگ سارجادی S3 " که در یک میز گرد سیاسی با حضور سفیر ایران در اندونزی سخن می گفت، افزود: ملت ایران ملت بزرگی است که علیرغم 32 سال تحریم غرب و آمریکا توانسته به پیشرفت خود در زمینه های مختلف ادامه دهد.





وی دراین برنامه که از شبکه های تلویزیونی Qtv و شبکه تلویزیونی سراسری اندونزی یعنی TVRI پخش می شد به مشکلات داخلی کشورهای غربی و امریکا و نیز اسرائیل اشاره کرد.

دراین میزگرد سیاسی که با عنوان "ایران، روند استقرار دموکراسی درخاورمیانه و تهدیدات غرب" برگزار شد سفیر کشورمان نیز مواضع کشورمان را در رابطه با موضوعات فوق تشریح کرد .

"محمود فرازنده" پیرامون آخرین تحولات برنامه هسته ای ایران و همچنین تهدیدات اخیر اسرائیل و اظهارات مقامات آن کشور در احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران و همچنین روند بیداری اسلامی در خاورمیانه و استانداردهای دوگانه غرب در قبال این روند بویژه حمایت از دولت بحرین در سرکوب مردم مظلوم این کشور به بحث پرداخت.

وی در بخشی ازسخنان خود به تلاش های مذبوحانه غرب درایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان اعم از شیعه و سنی اشاره کرد و گفت : این سیاستی است که همواره توسط استعمارگران در قبال مسلمانان مورد استفاده قرار گرفته است.



در این میزگرد سیاسی "ظهیری مسراوی" رییس سازمان جامعه میانه روی اندونزی گفت که مشکل اصلی امریکا با ایران این است که غرب و امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر نتوانسته اند خواسته های خود را بر ملت و دولت ایران تحمیل و دیکته کنند.



از دیگر شرکت کنندگان این میزگرد"بابم بانگ هرمورتی" رییس گروه رسانه ای بزرگ تمپو وهمچنین "فضلی ذون" دبیرکل حزب سیاسی گریندرا بودند .



شرکت کنندگان در این میزگرد بر تلاش غرب و آمریکا و نیز اسرائیل برای منحرف کردن افکار عمومی شهروندان خود از مشکلات داخلی اعم از بحران مالی اروپا و امریکا و همچنین اعتراضات و اعتصابات داخلی در سرزمینهای اشغالی به سمت برنامه هسته ای ایران، تاکید کردند.