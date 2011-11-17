کلنگ احداث شش کتابخانه در البرز به زمین می خورد

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه ساخت سه کتابخانه در شهرهای کرج، ساوجبلاغ و نظر آباد بصورت نمادین در این هفته آغاز می شود، افزود: از این تعداد دو کتابخانه در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد، کتابخانه مرکز شهرستان است که هر کدام با زیربنای 3500 متر مربع و اعتباری به ترتیب 180 و 150 میلیون تومان احداث می شوند.

وی با اشاره به احداث کتابخانه عمومی در منطقه ماهدشت شهرستان کرج گفت: این کتابخانه در زمینی به مساحت 1100 متر مربع و اعتبار 60 میلیون تومانی ساخته می شود.

محسنی با اشاره به سه کتابخانه عمومی دیگر در دست ساخت در استان البرز، گفت: اعتباری 50 و 90 میلیون تومانی برای کتابخانه دار شدن شهرهای چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ و تنکمان از توابع شهرستان نظرآباد تخصیص یافته که زمین مورد نیاز برای آن نیز از سوی شهرداریهای منطقه تامین شده است.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز با اشاره به اینکه شهرستان طالقان فاقد کتابخانه عمومی است، تصریح کرد: اعتباری که فعلا برای این شهرستان پیش بینی شده 15 میلیون تومان برای 1100 متر زیربنا است که با توجه به ناکافی بودن آن امیدواریم این مبلغ افزایش یابد.

مسکن و شهرسازی متولی ساخت کتابخانه های عمومی است

محسنی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای ساخت کتابخانه عمومی از طریق این نهاد تامین می شود، از سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان دستگاه اجرایی ساخت این کتابخانه ها نام برد.

به گفته محسنی زمین برای احداث کتابخانه ها تحویل سازمان مسکن و شهرسازی شده است.

این مسئول یادآور: نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان مسئول ایجاد این مراکز فرهنگی در سطح استان، روند احداث کتابخانه ها را پیگیری می کند.

به گفته محسنی تا کنون 40 درصد از اعتبار تخصیص یافته، تامین شده و مابقی هم بتدریج دریافت می شود.