افزایش 200درصدی پرداخت زکات در شهرستان باشت

عبدالحمید ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 550 میلیون ریال زکات در هشت ماهه نخست سال جاری در این شهرستان جمع آوری شده است.

وی بیان کرد: این میزان در تهیه جهیزیه نوعروسان، کمک هزینه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت، ساخت مساجد و عمران و آبادانی روستاها هزینه می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان باشت با بیان اینکه زکات نقش اساسی در ریشه کن کردن فقر و محرومیت دارد، اظهار داشت: عمل به این اصل اساسی اسلام سبب از بین رفتن فقر و محرومیت در جامعه می شود.

وی همچنین یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد۲۴وام اشتغالزایی با اعتبار یک میلیارد و۶۰۵میلیون ریال به خانواده های مددجو پرداخت شده است.

ولی پور عنوان کرد: این طرح های خوداشتغالی در قالب طرح های دامداری، کشاورزی، صنفی وصنعتی، خدمات و سایر مشاغل اجرا و موجب اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ۱۵۰نفر شده است.