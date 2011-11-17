به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته سیزدهم از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از فردا آغاز میشود، اما صبای قم در دومین روز رقابتهای این هفته در خانه، برابر استقلال تهران قرار میگیرد.
جدال صبا و استقلال از ساعت 14:15 شنبه در قم
با توجه به برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و استقلال تهران در فاصله چهار هفته به پایان دور رفت مسابقات یازدهمین دوره ی لیگ برتر فوتبال از ساعت 14:15 دقیقه روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام قم برگزار میشود .
بر همین اساس و با توجه به قوانین جدید برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال که از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال به باشگاههای لیگ برتری ابلاغ شده است، مربیان دو تیم صبای قم و استقلال تهران یک روز پیش از برگزاری بازی باید به سوالات خبرنگاران رسانههای گروهی پاسخ دهند .
برگزاری نشست خبری مربیان دو تیم از ساعت 17:45 فردا
با توجه به برنامه ریزی ناظر مسابقه صبای قم و استقلال تهران و همچنین مسوولان باشگاه صبای قم، نشست خبری کادر فنی تیمهای صبای قم و میهمان این هفته ی آنها یعنی تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت 17:45 عصر جمعه بیست و هفتم ماه در دفتر باشگاه صبا در منطقه سالاریه قم برگزار میشود .
صبای قم و استقلال تهران در هفته سیزدهم از دور رفت مسابقات لیگ یازدهم در حالی شنبه آینده در قم برابر یکدیگر صف آرایی میکنند که در هفته دوازدهم رقابتها هر کدام موفق به شکست حریفان خود شدهاند، صبا در دیدار خارج از خانه با نفت موفق به کسب کسب سه امتیاز شد در حالی که استقلال تهران در خانه خود مقابل مس سرچشمه انتهای جدولی پیروز شد.
پیروزیهای صبا و استقلال پیش از مصاف عصر شنبه
شاگردان عبدالله ویسی در هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر در خارج از خانه یعنی در ورزشگاه تختی شهر آبادان میهمان تیم فوتبال شاهین این شهر بودند که در این دیدار با شایستگی در تلاش برای کسب سه امتیاز، موفقیت آمیز عمل کرده و سه بر دو حریف خود را مغلوب کردند.
اما بازیکنان تیم پرویز مظلومی در تیم فوتبال استقلال تهران در بازی هفته سیزدهم از نیم فصل نخست لیگ یازدهم در ورزشگاه آزاد تهران برابر تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان، تیم انتهای جدول لیگ برتر فوتبال به میدان رفتند که در پایان یک بر صفر با گل میدادودی پیروز شدند.
تساوی در آخرین بازی دو تیم در قم
آخرین بار دیدار دو تیم صبا و استقلال تهران در قم به تساوی انجامید و طی آن در هفته ی دهم از نیم فصل نخست فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور دو تیم در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم به مصاف یکدیگر رفتند که صبا با گل به خودی امیرحسین صادقی مدافع تیم استقلال تهران و با دریافت گل از آرش برهانی به تساوی یک بر یک دست یافت.
در دیدار برگشت فصل گذشته نیز که در ورزشگاه آزادی تهران و در روز پایانی سال 89 برگزار شد ، تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد صبای قم را با دو گل شکست دهد، ضمن اینکه آخرین پیروزی صبای قم مقابل استقلال تهران به همان بازی رفت فصل گذشته و برتری دو بر یک در قم باز میگردد.
قم - خبرگزاری مهر: مربیان تیمهای فوتبال صبای قم و استقلال تهران پیش از بازی حساس خود در هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال به سئوالات خبرنگاران پاسخ میدهند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته سیزدهم از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از فردا آغاز میشود، اما صبای قم در دومین روز رقابتهای این هفته در خانه، برابر استقلال تهران قرار میگیرد.
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