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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

شهبازی:

صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران 40 درصد کاهش یافت

صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران 40 درصد کاهش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به کشور عراق 40 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شهبازی اظهار داشت: ماه گذشته میزان صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به کشور عراق 40 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: مهر ماه امسال 64 هزار تن محصول کشاورزی از مرز بین‌المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: این محصولات شامل سیب زمینی، پیاز، خربزه، سیب درختی، گوجه فرنگی و هندوانه بود.
 
به گفته شهبازی این میزان صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی و ارزی 40 درصد کاهش نشان می‌دهد.
 
وی ارزش اقتصادی محصولات صادره به کشور عراق را 187 میلیارد ریال اعلام کرد.
کد مطلب 1461946

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