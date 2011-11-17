صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران 40 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شهبازی اظهار داشت: ماه گذشته میزان صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به کشور عراق 40 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: مهر ماه امسال 64 هزار تن محصول کشاورزی از مرز بین‌المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: این محصولات شامل سیب زمینی، پیاز، خربزه، سیب درختی، گوجه فرنگی و هندوانه بود.

به گفته شهبازی این میزان صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی و ارزی 40 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی ارزش اقتصادی محصولات صادره به کشور عراق را 187 میلیارد ریال اعلام کرد.