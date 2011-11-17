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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

دو وزیر امضاء کردند:

تفاهمنامه وزرای خارجه آمریکا و فیلیپین/ فعالیتهای مشترک درقالب 2+2

تفاهمنامه وزرای خارجه آمریکا و فیلیپین/ فعالیتهای مشترک درقالب 2+2

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: ایالات متحده و فیلیپین با امضای سندی متعهد به برنامه ای 5 ساله برای پیشرفت توانایی های فیلیپین ، خلق محیط کار رقابتی تر و همچنین تقویت نقش قانون و ثبات مالی در سیستم اقتصادی این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا ،"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا و "آلبرت دل روساریو" وزیر امور خارجه فیلیپین سند این همکاری را امضا کردند.

دل روساریو در این رابطه گفت: این توافق نشان از پشتکار دولت فیلیپین در تعقیب برنامه های رشد اقتصادی این کشور دارد.
کلینتون نیز گفت: ارزشها، اقتصاد و توسعه ایالات متحده و فیلیپین با هم گره خورده است.

 وی ادامه داد: ما می خواهیم که این نکته را شفاف مطرح کنیم که رابطه نظامی ما مانند سایر روابط مبتنی بر منافع مشترک و احترام متقابل است.

وزیر خارجه آمریکا افزود: فکر می کنم اکنون زمان آن رسیده است که چشم اندازی برای همکاریهای نظامی ترسیم کنیم و به سمت آینده برویم .

کلینتون همچنین از انجام مشاوره بین وزارتخانه های دفاع و امورخارجه دو کشور در ماه ژانویه در واشنگتن خبر داد و گفت که برای اولین بار چهار وزیر در غالب 2+2 در کنار هم نشسته و چشم انداز جامعی از فعالیتهای مشترک بین دو کشور را تهیه خواهند کرد.

کد مطلب 1461947

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