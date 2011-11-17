تفاهمنامه وزرای خارجه آمریکا و فیلیپین/ فعالیتهای مشترک درقالب 2+2

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا ،"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا و "آلبرت دل روساریو" وزیر امور خارجه فیلیپین سند این همکاری را امضا کردند.

دل روساریو در این رابطه گفت: این توافق نشان از پشتکار دولت فیلیپین در تعقیب برنامه های رشد اقتصادی این کشور دارد.

کلینتون نیز گفت: ارزشها، اقتصاد و توسعه ایالات متحده و فیلیپین با هم گره خورده است.

وی ادامه داد: ما می خواهیم که این نکته را شفاف مطرح کنیم که رابطه نظامی ما مانند سایر روابط مبتنی بر منافع مشترک و احترام متقابل است.

وزیر خارجه آمریکا افزود: فکر می کنم اکنون زمان آن رسیده است که چشم اندازی برای همکاریهای نظامی ترسیم کنیم و به سمت آینده برویم .

کلینتون همچنین از انجام مشاوره بین وزارتخانه های دفاع و امورخارجه دو کشور در ماه ژانویه در واشنگتن خبر داد و گفت که برای اولین بار چهار وزیر در غالب 2+2 در کنار هم نشسته و چشم انداز جامعی از فعالیتهای مشترک بین دو کشور را تهیه خواهند کرد.