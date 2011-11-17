اطلاعیه دبیرخانه ستاد سرشماری برای خانوارهای غایب

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد سرشماری در اطلاعیه ای درباره خانواده های غایب اعلام کرد: از آن دسته از هموطنانی که در زمان سرشماری در منزل حضور نداشته و هنوز سرشماری نشده اند، درخواست می شود برای انجام سرشماری خانوار خود حداکثر تا روز جمعه 27 آبان ماه با شماره تلفن های ستادهای سرشماری استان محل سکونت خود که در سایت اینترنتی استانداری های سراسر کشور و مرکز آمار قرار گرفته است تماس حاصل نمایند.

گفتنی است، برای خانوارهای غایب مناطق 22 گانه شهر تهران 5 منطقه تعیین شده است که آدرس و شماره تماس این مراکز در سایت مرکز آمار ایران و استانداری قابل مشاهده است.

شایان ذکر است، این مناطق در بلوار مرزداران، میدان فلسطین، خیابان رسالت، شوش غربی و شهرری واقع است.