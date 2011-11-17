شرکتهای حمل و نقل کرمانشاه سایت فروش اینترنتی بلیط راه اندازی کردند

ناصر رشیدی با اشاره به پیش فروش اینترنتی بلیط وسایل نقلیه مسافری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بی تردید نقش حمل و نقل مسافر در فعالیتهای حمل ونقل کشور غیر قابل انکار بوده و سهم ویژه ای را در این خصوص به خود اختصاص داده اند.

رئیس انجمن صنفی مدیران شرکتها و مؤسسات مسافربری استان کرمانشاه افزود: بر این اساس هر گونه بهبود در فرایندهای جاری این بخش تاثیر شگرفی در رشد کمی و کیفی این صنعت خواهد داشت.

رشیدی تاکید کرد: یکی از مهمترین فعالیت ها در این فرایند"خرید بلیط"سفر است که تامین آن مستلزم صرف زمان به پیشرفت فن آوری روز در تمامی زمینه های زندگی، سایت پیش فروش اینترنتی بلیط به پیشرفت فن آوری روز در تمامی زمینه های زندگی، سایت پیش فروش اینترنتی بلیط www.safar724.ir آماده ارائه خدمات به مسافرین در تمامی ایام سال هست.

وی افزود: شرکتهای حمل و نقل مسافر استان کرمانشاه در این راستا اقدام به راه اندازی وب سایت فروش بلیط اینترنتی کرده که هموطنان می توانند با استفاده از جستجو در اینترنت از مبدا کرمانشاه به سایر نقاط کشور به راحتی بلیط تهیه کنند.

رئیس انجمن صنفی مدیران شرکتها و مؤسسات مسافربری استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه نیز مدتی است که پیش فروش بلیط به صورت اینترنتی انجام و در محل پایانه های عمومی مسافر، دفاتر مرکزی، دفاتر فروش بلیط در سطح شهر، شرکتهای مسافربری برای سرویسهای هر شرکت با در نظر گرفتن گیشه مخصوص به صورت مجزا و در صورت نیاز مطابق روال سالهای قبل با دایر کردن تعداد مناسبی از دفاتر متمرکز در سطح شهر، تعیین ساعات کار مناسب وکافی برای آنها پیش فروش بلیط مشترک انجام و نظارت کافی نیز بر نحوه عملکرد آنها توسط کارشناسان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه و این انجمن انجام می شود.