نخستین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی علوی با بیان اینکه به غیر از دو علم ریاضی و حمکت سایر علوم و دانش بشری مبتنی بر ظن و گمان است، تصریح کرد: البته این مسئله از ارزش تئوری و نظر دانشمندان در علوم مختلف کم نمی­ کند، بلکه تا زمانی که نظریه جدیدی جای آن تئوری را نگیرد آن علم با ارزش است.



علوی با بیان اینکه دانش بشری پله پله به پیشرفت رسیده،گفت: ما به توسعه علم مان در زمینه های مختلف از جمله پیشرفتمان در علوم پایه افتخار می­کنیم و در این راستا است که دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با ترفندهای مختلف ماه­ها برنامه­ریزی می کنند تا دانشمندان علوم پایه کشورمان نظیر شهید دکتر علی محمدی و شهریاری را به شهادت برسانند اما دشمنان این نظام بدانند که با این کار خودشان را کوچک نشان می دهند.



وی با بیان اینکه امروزه توانایی در دانایی است، تصریح کرد: امروزه استکبار جهانی از بحث های علمی برای سود بیشتر و چپاول سایر ملت­ها به نفع خود استفاده می کند و در این تلاش است که سایرین همیشه وابسته آنان باشند.



رئیس دانشگاه تبریز توسعه و پیشرفت دستاوردهای علمی کشورمان را در سال­های اخیر و به خصوص دولت نهم و دهم را بسیار چشمگیر عنوان کرد و اظهار داشت: در آغاز دولت نهم تولید علم در کشورمان حدود چهار دهم درصد بود که سال گذشته این میزان به 2/1 درصد طی شش سال رسیده است که این مقدار نشان دهنده رشد 333درصدی تولید علم ایران در دانشگاه­ها ومراکز پژوهشی کشور را نشان می­دهد.



علوی با اشاره به توسعه صورت گرفته در دانشگاه تبریز در سال­های اخیر گفت: هم اکنون بیش از 18 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که از این تعداد 30درصد در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند.



همچنین رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز نیز در این مراسم شناساندن ابعاد مختلف رشته علوم کامپیوتر، ارایه آخرین دستاوردهای علمی، توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه و ایجاد انگیزه برای دانشجویان و تبادل نظر و ارایه ایده های جدید در این رشته را از جمله اهداف این کنفرانس عنوان کرد و گفت: تربیت نیروهای متخصص، تولید علم و تبدیل علم و فناوری با توجه به نیاز جامعه از جمله وظایف دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی به شمار می­رود.



حسین امامعلی پور با بیان اینکه علمی در جامعه با ارزش است که بتواند دردی از جامعه را رفع کند، به موضوع جنگ نرم دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین این تهدیدات از سوی امنیت شبکه ها و فناوری اطلاعات صورت می­گیرد که به نظر می رسد هر چه در این حوزه از جمله کامپیوتر و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری بشود، قطعا به هدر نخواهد رفت.



دبیر اولین کنفرانس ملی دانش­پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم با اشاره به استقبال گسترده از این سمینار گفت: در مجموع 551 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده بود که پس از داوری مقالات 246 مورد پذیرش قرار گرفت که در طول دو روز برگزاری این سمنیار 184 مقاله به صورت شفاهی و 62 مقاله به شکل پوستر ارایه خواهد شد.



حبیب ایزدخواه حضور اساتید داخلی و خارجی از جمله کشورهای امارات، آفریقای­جنوبی، رومانی، تایلند، کانادا، چین، استرالیا، ژاپن ، پاکستان، هند آمریکا، بلغارستان، مالزی و ترکیه در کمیته علمی کنفرانس را از ویژگی­ های آن برشمرد و گفت: مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر، سیستم‌های هوشمند و محاسبات نرم، شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های توزیعی،سیستم‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات محورهای علمی این کنفرانس را تشکیل می دهند.



جابر کریم پور، عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز نیز در این آیین با اشاره به برنامه های جنبی این کنفرانس گفت: در این کنفرانس دو روزه چهار کارگاه و نشست آموزشی و صنعتی از جمله کارگاه آموزشی تکنیک های برنامه­نویسی جاوا، برنامه نویسی در محیط سیستم عامل اندروید، کشف و مقابله با تهدیدات وب (امنیت اطلاعات) و معرفی زبان دینامیک پایتون برگزار می شود.



مسئول برگزاری این کارگاه­ها در ادامه یکی از اهداف اصلی این کنفرانس را تشویق دانشجویان و دانش آموختگان این علم به کار عملی و صنعتی با توجه به نیاز کشورمان عنوان کرد.