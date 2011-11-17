وزیر امور خارجه با آیت الله مکارم شیرازی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر صالحی در این دیدار با تبریک عید سعید غدیر خم اظهار داشت: مراجع معظم تقلید در قلب و دل مردم جای دارند و خدای را سپاسگزاریم که امروز این توفیق نصیب بنده شد تا از نزدیک با مراجع معظم تقلید در قم دیدار کنم.

وی در ادامه با بیان سوابقی از عملکرد خود در وزارت امور خارجه عنوان کرد: بنده در گذشته به مدت4 سال معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی و به مدت 5 سال نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بودم و در مجموع 10 سال در عرصه دیپلماسی کشور فعالیت داشتم.

صالحی در ادامه با ارائه تحلیلی از فضای کنونی دنیا و منطقه خاورمیانه در خصوص مواضع وزارت خارجه اظهار داشت: تحلیل های وزارت امور خارجه باید به دور از عواطف و احساسات باشد و واقعیات را باید در نظر گرفت.

دیدار با حضرات آیات جوادی آملی، وحید خراسانی، نوری همدانی و همچنین حجت الاسلام اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالیمه و نیز دیدار با خانواده های شهدای وزارت امور خارجه و زیارت حرم مطهر فاطمه معصومه از دیگر برنامه های علی اکبر صالحی به قم است.