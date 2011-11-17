  1. استانها
  2. البرز
۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

افتتاح جایگاه‌ دومنظوره سی.ان.جی در البرز

افتتاح جایگاه‌ دومنظوره سی.ان.جی در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: جایگاه دومنظوره سی.ان.جی (گاز طبیعی فشرده) با هدف سوخت رسانی مطلوب‌تر به خودروها در البرز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه دو منظوره البرز با تعداد 10 دستگاه تلمبه بنزین یک دیسپنسر دو نازله  برای اولین بار در استان با امکان عرضه سوخت هم زمان سه فرآورده پیش از ظهر پنج شنبه افتتاح شد.
 
دستگاه نصب شده در این جایگاه از نوع پارس کمپرسور است، جایگاه دومنظوره درمنطقه ملارد در زمینی به مساحت پنج هزار متر ساخته شده است.
 
مراسم افتتاح این جایگاه  با حضور مهندس فرهادی استاندار البرز، فرماندار شهرستان کرج، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی البرزبا حضور مسئولان ارشد  این شهرستان برگزار شد.
 
جایگاه سوخت دو منظوره  با بهره مندی از 10 تلمبه شش  نازله و تعداد دو دستگاه کمپرسور دو هزار متر مکعب که امکان سوخت گیری همزمان 16 خودرو را میسر می سازد، این بزرگترین جایگاه سوخت استان البرز می باشد که با بهره گیری از سیستم جمع آوری بخارات بنزین و بهره مندی از امکانات رفاهی  بین راهی از قبیل : رستوران و سوپر مارکت و تعویض روغنی و ...  را دارد.
 
 
 
کد مطلب 1461958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها