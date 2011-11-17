افتتاح جایگاه‌ دومنظوره سی.ان.جی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه دو منظوره البرز با تعداد 10 دستگاه تلمبه بنزین یک دیسپنسر دو نازله برای اولین بار در استان با امکان عرضه سوخت هم زمان سه فرآورده پیش از ظهر پنج شنبه افتتاح شد.

دستگاه نصب شده در این جایگاه از نوع پارس کمپرسور است، جایگاه دومنظوره درمنطقه ملارد در زمینی به مساحت پنج هزار متر ساخته شده است.

مراسم افتتاح این جایگاه با حضور مهندس فرهادی استاندار البرز، فرماندار شهرستان کرج، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی البرزبا حضور مسئولان ارشد این شهرستان برگزار شد.

جایگاه سوخت دو منظوره با بهره مندی از 10 تلمبه شش نازله و تعداد دو دستگاه کمپرسور دو هزار متر مکعب که امکان سوخت گیری همزمان 16 خودرو را میسر می سازد، این بزرگترین جایگاه سوخت استان البرز می باشد که با بهره گیری از سیستم جمع آوری بخارات بنزین و بهره مندی از امکانات رفاهی بین راهی از قبیل : رستوران و سوپر مارکت و تعویض روغنی و ... را دارد.





