توهین دبیر یکی از تشکلهای سیاسی اردبیل به خبرنگاران/ خبرنگاران جلسه را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، وی در این جلسه در واکنش به انتقاد سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر ریزش نیروی انسانی این تشکل در طول چند سال گذشته پشت تریبون رفت و بدون اشاره یا پاسخگویی مناسب به انتقادات سخنگوی شورا و برای فرار از انتقادات وارده یکی از ضعفهای شورای شهر را برگزاری جلسات این نهاد مردمی با حضور خبرنگاران دانست و گفت: جلسات شورای شهر با حضور افراد غیر مسئول و خبرنگاران برگزار می شود که چنین کاری باعث انعکاس اخبار شورای شهر در خبرگزاریها و نشریات محلی می شود.

وی بدون استدالال منطقی و قوی و در اظهارات مبتدیانه و خارج از عرف انتشار اخبار شورای شهر را در مطبوعات و خبرگزاریها ضعف شورای شهر در برگزاری جلسات برشمرد.

دبیر این تشکل که گویا هنوز با تعریف خبرنگار آشنا نیست و نمی داند یکی از رسالتهای خبرنگار انتشار اخبار ارگانها و نهادهای مختلف است در حالی چنین حرفی را به زبان آورد که سخنگوی شورای شهر اردبیل، شورای شهر را تنها تشکل و نهادی دانست که تمام جلسات آن با حضور خبرنگاران انجام می شود.

سالار شاکر سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل در واکنش به سخنان توهین آمیز این فرد حضور خبرنگاران را از نقاط مثبت شورای سوم شهر ارزیابی کرد و یادآور شد: جلسات شورای شهر با حضور خبرنگاران برای پاسخگویی به سوالات مردم و شفاف سازی در راستای عملکرد شورای شهر است.

دبیر تشکل مورد نظر در حالی به انتشار خبر شورا توسط خبرنگاران ایراد گرفته و از نقاط ضعف شورای سوم شهر انتشار خبر آن در جراید و خبرگزاریها می داند که خود وی برای تمامی جلسات ریز و درشت این تشکل از تمام خبرنگاران خبرگزاریها و نشریات با ارسال مکرر پیامک و تماس تلفنی و... دعوت می کند.

به این احوال به نظر می رسد حضور مداوم خبرنگاران در جلسات این تشکل باعث دستپاچگی وی شده و فراموش کرده که فلسفه وجودی خبرنگار همانطور که از خود کلمه "خبرنگار" مشخص است تلاش برای به دست آوردن اخبار و انتشار آن برای تنویر افکار عمومی است.

در ادامه این جلسه و با بالا گرفتن توهین و تهمتها ناروا و البته بی منطق و مبتدی، خبرنگاران حاضر در جلسه در پاسخ به حرفهای تحقیر آمیز و توهین آمیز سریالی این فرد با اعتراض به چنین دیدگاه هایی جلسه را ترک کردند.

یکی از خبرنگاران در پاسخ به سخنان توهین آمیز این دبیر انتشار اخبار و تنویر افکار عمومی توسط خبرنگاران را جزو وظیفه ذاتی جامعه خبری دانست و ابراز داشت: انتشار تمام خبرها به جز خطوط قرمز مشخص شده در قانون اساسی وظیفه خبرنگار است.

یکی دیگر از خبرنگاران معترض به توهین دبیر تشکل سیاسی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، علت حضور در جلسات این تشکل سیاسی را دعوت رسمی این تشکل از خبرنگاران به وسیله پیامک اعلام کرد و افزود: وظیفه ذاتی خبرنگاران کسب و انعکاس اخبار در راستای اطلاع رسانی بوده و وقتی تشکلی از خبرنگاران به صورت رسمی دعوت می کند، جراید و خبرگزاریها به سبب وظیفه خود در اینگونه جلسات حضور می یابند، اما اگر فردی یا تشکلی با حرکات تحقیر آمیز یا توهین آمیز با خبرنگاران برخورد کنند با تحریم خبری توسط خبرنگاران مواجه می شوند.

یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در جلسه اطلاع رسانی را وظیفه رسانه های مختلف برشمرد وبا اشاره به تحریم خبری این تشکل سیاسی توسط خبرنگاران استان تصریح کرد: با توجه به رسالت مطبوعاتی خبرنگاران که در قانون آمده انعکاس اخبار شورای اسلامی شهر یا هر نهاد دیگر در راستای اطلاع رسانی و شفاف سازی افکار عمومی است و هیچ فرد یا گروهی حق تعیین تکلیف یا تحقیر و توهین به خبرنگاران را ندارد.

وی ایراد گرفتن به خبرنگاران به خاطر انعکاس اخبار شورای شهر را نشان از عدم اطلاع این فرد از وظیفه خبرنگاران عنوان کرد و گفت: وقتی فردی کوچکترین اطلاعی از وظایف و رسالت خبری خبرنگاران ندارد چنین حرفهایی به زبان می آورد که شرم آور و غیر قابل تصور است.

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گزارش: توحید مهدوی