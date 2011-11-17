به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین با اعلام برگزاری دوازدهمین جلسه بررسی موادی دیگر از لایحه تحول نظام مالیاتی کشور، گفت: در دوازدهمین نشست کارشناسان و فعالان نظام مالیاتی کشور، موادی دیگر از پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور از جمله مباحث مربوط به نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و معافیت مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی، همچنین از برگزاری همایش طرح تحول نظام مالیاتی کشور در 12 آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، همایش طرح تحول نظام مالیاتی را به منظور بحث و بررسی درباره محورهای تحول نظام مالیاتی با حضور اساتید، صاحبنظران و مسئولان اقتصادی برگزار می کند.

فرزین همچنین از آماده شدن پیش نویس لایحه طرح تحول نظام مالیاتی و قرار گرفتن آن بر سایت معاونت اقتصادی خبر داد و افزود: صاحبنظران و متخصصین اقتصادی و مالیاتی کشور می توانند با مراجعه به این سایت نظرات خود را پیرامون موارد مختلف این لایحه بیان کنند.