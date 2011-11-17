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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

فرزین خبر داد:

پیش‎نویس لایحه طرح تحول نظام مالیاتی ارائه شد

پیش‎نویس لایحه طرح تحول نظام مالیاتی ارائه شد

سخنگوی طرح تحول اقتصادی از آماده شدن لایحه طرح تحول نظام مالیاتی خبر داد و گفت: صاحبنظران و متخصصان اقتصادی می توانند در این زمینه اظهار نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین با اعلام برگزاری دوازدهمین جلسه بررسی موادی دیگر از لایحه تحول نظام مالیاتی کشور، گفت: در دوازدهمین نشست کارشناسان و فعالان نظام مالیاتی کشور، موادی دیگر از پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور از جمله مباحث مربوط به نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و معافیت مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی، همچنین از برگزاری همایش طرح تحول نظام مالیاتی کشور در 12 آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، همایش طرح تحول نظام مالیاتی را به منظور بحث و بررسی درباره محورهای تحول نظام مالیاتی با حضور اساتید، صاحبنظران و مسئولان اقتصادی برگزار می کند.

فرزین همچنین از آماده شدن پیش نویس لایحه طرح تحول نظام مالیاتی و قرار گرفتن آن بر سایت معاونت اقتصادی خبر داد و افزود: صاحبنظران و متخصصین اقتصادی و مالیاتی کشور می توانند با مراجعه به این سایت نظرات خود را پیرامون موارد مختلف این لایحه بیان کنند.

کد مطلب 1461966

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