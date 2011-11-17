طرح جابجایی روستای 138 خانواری فرخ آباد ایلام انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد علیزاده اظهار داشت: در دولت نهم ودهم با جابه جایی این روستا موافقت شده تا این روستا با تعداد 138 خانوار و جمعیتی بالغ بر 750 نفر درمکان جدید مستقر شوند.

وی افزود: 20 هکتار زمین برای استقرار روستا درمحل جدید در قالب قطعات 400 متر برای هرخانوار جهت ساخت منازل مسکونی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: تاکنون 60 قطعه زمین مسکونی در محل جدید تحویل مردم شده و برای 25 قطعه زمین مسکونی در محل جدید پروانه ساخت صادر و به بانک جهت دریافت تسهیلات معرفی شده است.

فرماندار دهلران افزود: برای احداث هر واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن تسهیلات مقاوم سازی 100میلیون ریالی پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: امسال اعتباری بالغ بر 500میلیون ریال برای شن ریزی وتسطیح معابر این روستا در محل جدید پیش بینی شده است.

علیزاده از اختصاص 300میلیون ریال برای ساخت مسجد روستا درمحل جدید خبردادو گفت: برای تامین آب شرب روستا وشبکه های آن به اعتباری بالغ بر 15میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

فرماندار دهلران با تاکید بر مشارکت وهمکاری مردم درجابجایی به محل جدید گفت: تأمین راه ارتیاطی برای روستا از دیگر کارهای مهمی است که باید پیگیری شود.

وی با اشاره به پیش بینی اعتبار برای احداث مدرسه در روستای جدید گفت: می طلبد نماینده مردم در خصوص تامین اعتبارات آب وبرق این روستا از طریق اعتبارات ملی یا اعتبارات مناطق محروم پیگیری و تلاش کد.