پارلمان یونان به پاپادموس رای اعتماد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اکثریت نمایندگان پارلمان یونان به کابینه معرفی شده از سوی "لوکاس پاپادموس" نخست وزیر جدید این کشور رای اعتماد دادند.

بر این اساس در رای گیری که شب گذشته انجام گرفت 255 نفر از مجموع 300 نماینده پارلمان با دولت جدید موافقت کردند. این در حالی بود که تنها 38 نفر به کابینه معرفی شده رای منفی و هفت نفر نیز رای ممتنع دادند.

به این ترتیب دولت ائتلافی سوسیالیستها، محافظه کاران و گروه کوچکی از راستگرایان از سوی پارلمان مورد حمایت قرار گرفت. معاون سابق رئیس بانک مرکزی اروپا که جانشین "گئورگ پاپاندرو" شده اصلاحات درازمدت اقتصادی را در دستور کار دولت خود قرار داده است.

این در حالی است که دولت جدید یونان به عنوان دولت انتقالی همچنین وظیفه مهیا کردن شرایط برای برگزاری انتخابات زودهنگام در نوزدهم فوریه سال آینده میلادی را بعهده دارد.

گفتنی است پس از انتقاد گروههای سیاسی یونان از عملکرد پاپاندرو وی ناچار به استعفا شده و جای خود را به پاپادموس داد تا پیش شرط های اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا برای کمک مالی به این کشور را به اجرا بگذارد.